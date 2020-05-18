Orhan Gencebay'dan vatandaşlara uyarı: Koronavirüse kabadayılık yapmayın
Koronavirüs tedbirleri kapsamında eşi Sevim Emre birlikte iki aydır evden çıkamayan Orhan Gencebay açıklamalarda bulundu. Skype üzerinden bir canlı yayına katılan Gencebay, koronavirüse karşı Bilim Kurulu'nun dinlenmesi gerektiğini belirtirken, "Koronavirüse kabadayılık yapmanın alemi yok." dedi.
Orhan Gencebay, Skype üzerinden bir programın canlı yayın konuğu oldu. Usta sanatçı, koronavirüs salgını nedeniyle sanat camiasının içinde bulunduğu zorluklara dikkat çekti. Karantina günlerinde yeni besteler yaptığını, kitap okuyup farklı fikirler ürettiğini ifade eden Orhan Gencebay, koronavirüsün eğlence sektörünü vurmasıyla ilgili karamsar konuştu:
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