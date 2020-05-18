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Orhan Gencebay'dan vatandaşlara uyarı: Koronavirüse kabadayılık yapmayın

tedbirleri kapsamında eşi Sevim Emre birlikte iki aydır evden çıkamayan açıklamalarda bulundu. Skype üzerinden bir canlı yayına katılan Gencebay, koronavirüse karşı 'nun dinlenmesi gerektiğini belirtirken, "Koronavirüse kabadayılık yapmanın alemi yok." dedi.

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Giriş Tarihi: 18.05.2020
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ORHAN GENCEBAY: KORONAVİRÜSE KABADAYILIK YAPMAYIN

, Skype üzerinden bir programın canlı yayın konuğu oldu. Usta sanatçı, salgını nedeniyle sanat camiasının içinde bulunduğu zorluklara dikkat çekti. Karantina günlerinde yeni besteler yaptığını, kitap okuyup farklı fikirler ürettiğini ifade eden Orhan Gencebay, koronavirüsün eğlence sektörünü vurmasıyla ilgili karamsar konuştu:

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