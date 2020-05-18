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Scarface filminin yıldızı Geno Silva hayatını kaybetti

(Yaralı Yüz) ve filmlerindeki rolü ile tanınan oyuncusu ’li aktör ’dan kötü haber geldi. Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden aktör 72 yaşında hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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SCARFACE FİLMİNİN YILDIZI HAYATINI KAYBETTİ

(Yaralı Yüz) ve oyuncusu 72 yaşındaki 'li aktör , 72 yaşında hayatını kaybetti.

DEMANS İLE MÜCADELE EDİYORDU

Scarface'te ikonik sessiz suikastçı 'Kafatası'nı oynayan Silva, demans (bunama) hastalığıyla mücadele ediyordu. Ünlü aktör Silva, Jurassic Park, Alias, Star Trek: Enterprise, Walker Texas Ranger ve Fantasy Island dahil olmak üzere çok sayıda sahne yapımında ve TV şovunda yer aldı.

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