Scarface filminin yıldızı Geno Silva hayatını kaybetti
Scarface (Yaralı Yüz) ve Jurassic Park filmlerindeki rolü ile tanınan oyuncusu ABD’li aktör Geno Silva’dan kötü haber geldi. Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden aktör 72 yaşında hayatını kaybetti.
Scarface (Yaralı Yüz) ve Jurassic Park oyuncusu 72 yaşındaki ABD'li aktör Geno Silva, 72 yaşında hayatını kaybetti.
DEMANS İLE MÜCADELE EDİYORDU
Scarface'te ikonik sessiz suikastçı 'Kafatası'nı oynayan Silva, demans (bunama) hastalığıyla mücadele ediyordu. Ünlü aktör Silva, Jurassic Park, Alias, Star Trek: Enterprise, Walker Texas Ranger ve Fantasy Island dahil olmak üzere çok sayıda sahne yapımında ve TV şovunda yer aldı.
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