Scarface filminin yıldızı Geno Silva hayatını kaybetti

Scarface (Yaralı Yüz) ve Jurassic Park oyuncusu 72 yaşındaki ABD'li aktör Geno Silva, 72 yaşında hayatını kaybetti.

DEMANS İLE MÜCADELE EDİYORDU

Scarface'te ikonik sessiz suikastçı 'Kafatası'nı oynayan Silva, demans (bunama) hastalığıyla mücadele ediyordu. Ünlü aktör Silva, Jurassic Park, Alias, Star Trek: Enterprise, Walker Texas Ranger ve Fantasy Island dahil olmak üzere çok sayıda sahne yapımında ve TV şovunda yer aldı.