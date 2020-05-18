Bülent Serttaş yeni tarzıyla George Clooney'e benzetildi
Yeni şarkıcı Eyvah için özel izinle İstanbul'un tarihi yerlerinde klip çeken Bülent Serttaş, sokağa çıkma yasağında klip çekerek bir ilke imza attı. Karantina sürecinde uzun süredir berebere gidemeyen Serttaş'ın yeni imajı dünyaca ünlü yıldız George Clooney'e benzetildi.
Bülent Serttaş, 'Eyvah' adlı şarkısını İstanbul'un tarihi yerlerinde kliplendirdi. Serttaş İstanbul Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden aldığı özel izinlerle bir ilki gerçekleştirerek, sokağa çıkma yasağında klip çekti.
Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir berbere gidemediği için bambaşka bir imaja bürünen Serttaş, kendisini George Clooney'e benzetti.
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