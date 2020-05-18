18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Bülent Serttaş yeni tarzıyla George Clooney'e benzetildi

Yeni şarkıcı Eyvah için özel izinle 'un tarihi yerlerinde klip çeken , sokağa çıkma yasağında klip çekerek bir ilke imza attı. Karantina sürecinde uzun süredir berebere gidemeyen Serttaş'ın yeni imajı dünyaca ünlü yıldız 'e benzetildi.

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Giriş Tarihi: 18.05.2020
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YENİ TARZIYLA GEORGE CLOONEY'E BENZETİLDİ

, 'Eyvah' adlı şarkısını 'un tarihi yerlerinde kliplendirdi. Serttaş İstanbul Valiliği ile İl Kültür ve Müdürlüğü'nden aldığı özel izinlerle bir ilki gerçekleştirerek, sokağa çıkma yasağında klip çekti.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir berbere gidemediği için bambaşka bir imaja bürünen Serttaş, kendisini 'e benzetti.

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