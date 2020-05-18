Bülent Serttaş yeni tarzıyla George Clooney'e benzetildi

Bülent Serttaş, 'Eyvah' adlı şarkısını İstanbul'un tarihi yerlerinde kliplendirdi. Serttaş İstanbul Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden aldığı özel izinlerle bir ilki gerçekleştirerek, sokağa çıkma yasağında klip çekti.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir berbere gidemediği için bambaşka bir imaja bürünen Serttaş, kendisini George Clooney'e benzetti.