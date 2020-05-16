Ünlü fenomen Dilan Polat ağlayarak itiraf etti: Annemi babam öldürdü

Sosyal medya platformu Instagram'da 1.6 milyon takipçisi bulunan güzellik uzmanı Dilan Polat'ın 17 yıl önce annesinin babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Yıllardır sakladığı bu olay üzerinden N. G. isimli bir kadın tarafından tehdit edilen Polat, gözyaşları içerisinde yaşadıklarını anlattı.