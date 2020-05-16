Ünlü fenomen Dilan Polat ağlayarak itiraf etti: Annemi babam öldürdü
Instagram fenomeni Dilan Polat, yayınladığı bir videoda gözyaşları içerisinde kendisine şantaj yapıldığını anlattı. 17 yıl önce annesinin babası tarafından öldürüldüğünü itiraf eden Polat, bir kişinin kendisini bu konuyu ortaya çıkartmakla tehdit ettiğini söyledi. Ünlü fenomen gözyaşları içinde çektiği videoda "Babam annemi öldürdü ama bunu şantaj yaparak 'magazine vereceğim' diyerek kimsenin canını yakamazsınız. Allah'a havale ediyorum, gereken şikayette de bulundum." ifadelerini kullandı.
Sosyal medya platformu Instagram'da 1.6 milyon takipçisi bulunan güzellik uzmanı Dilan Polat'ın 17 yıl önce annesinin babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Yıllardır sakladığı bu olay üzerinden N. G. isimli bir kadın tarafından tehdit edilen Polat, gözyaşları içerisinde yaşadıklarını anlattı.
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