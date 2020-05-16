16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Ünlü fenomen Dilan Polat ağlayarak itiraf etti: Annemi babam öldürdü

Instagram fenomeni , yayınladığı bir videoda gözyaşları içerisinde kendisine şantaj yapıldığını anlattı. 17 yıl önce annesinin babası tarafından öldürüldüğünü itiraf eden Polat, bir kişinin kendisini bu konuyu ortaya çıkartmakla tehdit ettiğini söyledi. Ünlü fenomen gözyaşları içinde çektiği videoda "Babam annemi öldürdü ama bunu şantaj yaparak 'magazine vereceğim' diyerek kimsenin canını yakamazsınız. Allah'a havale ediyorum, gereken şikayette de bulundum." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 16.05.2020 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020
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ÜNLÜ FENOMEN İTİRAF ETTİ: ANNEMİ BABAM ÖLDÜRDÜ

Sosyal medya platformu Instagram'da 1.6 milyon takipçisi bulunan güzellik uzmanı 'ın 17 yıl önce annesinin babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Yıllardır sakladığı bu olay üzerinden N. G. isimli bir kadın tarafından tehdit edilen Polat, gözyaşları içerisinde yaşadıklarını anlattı.

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