Çağatay Ulusoy ekranlara geri dönüyor! İşte yeni projesi
Çağatay Ulusoy’un ekranlara geri döneceği yeni projesi belli oldu. Son olarak internet üzerinden yayınlanan Hakan Muhafız dizisiyle ekranlara gelen Çağatay Ulusoy, uzun bir süre sonra TRT'de yayınlanacak bir Osmanlı dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Ulusoy, 2 ay sonra başlayacak çekimler için sakal bırakmaya başladı.
Uzun bir süredir televizyon projelerinde yer almayan yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, ekranlara geri dönme kararı aldı. Oyuncu, TRT ekranlarında yayınlanacak bir Osmanlı dizisinde başrol oynayacak.
SAKAL BIRAKMAYA BAŞLADI
Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatacak dizide başrol oynayacak olan Ulusoy, 2 ay sonra başlayacak çekimler için sakal bırakmaya başladı. Dizi TRT'nin Diriliş Ertuğrul'dan sonra çektiği dev prodüksiyonlu yeni proje olacak. Dizide başka hangi oyuncuların rol alacağı ve ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.
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