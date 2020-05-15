İzzet Yıldızhan'ın karantina imajı
Berberlerin açılmasına rağmen gitmeyeceğini söyleyen şarkıcı, büyük oğlu Mustafa’nın iknası sonucu, traşı olmayı kabul etti. Saçını kazıtan Yıldızhan, “Benim kuaförüm Mustafa” dedi.
Çocuklarının saçlarını kendisi keserek sosyal medyadan paylaşan İzzet Yıldızhan'ı bu sefer oğlu büyük oğlu Mustafa tıraş etti.
Ünlü türkücü, bir süre daha kuaföre gitmeyeceğini söyledi: "Kuaförüm kusura bakmasın ama bir süre daha gitmeyi düşünmüyorum. Benim kuaförüm işte burada Mustafa."
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- İrem Derici'den yıllar sonra Rıza Esendemir itirafı
- Yıldız Tilbe makyaj videosuyla sosyal medyayı salladı!
- Esra Erol 14 Mayıs Perşembe tek parça izle
- Kuruluş Osman'ın Aygül'ü hakkındaki gerçekle şaşırttı
- Kuruluş Osman rakiplerine fark attı!
- Sercan Yıldırım’ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı! Evden atıldı
- Serdar Ortaç’ın sahanda yumurta krizi! Annesini bile aradı...
- Sinem Güven’in kanser hastası kızından sevindiren haber!
- Survivor ekibi İstanbul’a geldi!
- Esra Dermancıoğlu’nun kızı görenleri şaşırttı!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Flaş gelişme! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
- Son dakika: 14 Mayıs evde bakım parası yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı
- Pandemi yardımı sorgulama ekranı! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?
- 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olan iller listesi
- Diyanet 2020 takvimi: Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?
- ÖSYM 2020: MSÜ, YKS, DGS, ALES, KPSS, YDS, TUS, EKPSS, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
- 15-20 yaş arası ne zaman sokağa çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlayacak?
- Yüksek düzeyler görülebilir! Gram altın, çeyrek altın için dikkat çeken yorum! 14 Mayıs güncel altın fiyatları
- Son dakika: Denize girmek yasak mı? Sahiller açıldı mı? Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, Antalya, Muğla, Mersin...
- ÖSYM YKS kılavuzu 2020: YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? Sınav süresi...
- Emekli maaşı son dakika yattı mı? 2020 Mayıs SSK Bağkur emekli maaşı ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi...
- CANLI HARİTA! Corona virüsü il il vaka sayısı! 14 Mayıs Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu