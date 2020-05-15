15 Mayıs 2020, Cuma
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İzzet Yıldızhan'ın karantina imajı

Berberlerin açılmasına rağmen gitmeyeceğini söyleyen şarkıcı, büyük oğlu ’nın iknası sonucu, traşı olmayı kabul etti. Saçını kazıtan Yıldızhan, “Benim kuaförüm Mustafa” dedi.

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Giriş Tarihi: 15.05.2020
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Çocuklarının saçlarını kendisi keserek sosyal medyadan paylaşan 'ı bu sefer oğlu büyük oğlu tıraş etti.

Ünlü türkücü, bir süre daha kuaföre gitmeyeceğini söyledi: "Kuaförüm kusura bakmasın ama bir süre daha gitmeyi düşünmüyorum. Benim kuaförüm işte burada Mustafa."

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