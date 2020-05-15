İzzet Yıldızhan'ın karantina imajı

Çocuklarının saçlarını kendisi keserek sosyal medyadan paylaşan İzzet Yıldızhan'ı bu sefer oğlu büyük oğlu Mustafa tıraş etti.

Ünlü türkücü, bir süre daha kuaföre gitmeyeceğini söyledi: "Kuaförüm kusura bakmasın ama bir süre daha gitmeyi düşünmüyorum. Benim kuaförüm işte burada Mustafa."