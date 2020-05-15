Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün aşkı belgelendi!

Medya dünyasında aylardır konuşulan dedikodu gerçek çıktı! Ünlü spiker Buket Aydın ile Şişli'nin eski belediye başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'ün yasak aşkı belgelendi.

Ana haber spikeri Aydın, geçtiğimiz günlerde "Karantina sebebiyle önceliklerim değişti" diyerek çalıştığı kanal ile yollarını ayırmıştı. Buket Aydın, bu olaydan bir gün sonra ise eşi Erce Baykal ile boşandı. Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen dava sonunda taraflar birbirinden hiçbir şey talep etmeyince boşanma tek celsede sonuçlandı.

Buket Aydın'ın önce işinden, sonra eşinden ayrılması Emir Sarıgül'le yasak ilişkisine bağlandı. Emir Sarıgül de Altınbaşlar'ın kızı Fatoş Altınbaş'tan kısa bir süre önce boşanmıştı.

'ÖZÜR DİLERİM EMİR'

Buket Aydın, olay patlak verince dün akşam saatlerinde şu açıklamayı yaptı: "Telefonumda ve Instagram hesabımda siyasetçiler, iş insanları ve sanatçılarla çekilmiş yüzlerce fotoğrafımdan biri bu… Arkadaşım Emir Sarıgül'den de ona istemeden verdiğim rahatsızlıktan ötürü özür diliyorum."