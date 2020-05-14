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Survivor ekibi Dominik'ten İstanbul’a geldi! Acun Ilıcalı duyurmuştu…

Survivor 2020 çekimleri için ’nde bulunan ve ekibi koronavirüs nedeniyle adada mahsur kalmıştı. Ekibin bir kısmı Türk Hava Yolları’na ait uçakla İstanbul’a geldi. Ekip bir süre karantaniya alınacak.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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SURVİVOR EKİBİ İSTANBUL’A GELDİ!

Survivor yarışma programının çekimleri için 'nde bulunan yapımcı 'nın ekibi, Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'a geldi.

KYK YURDUNDA KALACAKLAR

Türk vatandaşları İstanbul Havalimanı'ndan özel araçlarla alınarak İstanbul'daki yurduna götürüldü. Aynı uçakla yurda dönen 140 kişi ise Tekirdağ'daki KYK yurdunda misafir edilecek.

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