Atv’nin fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz Güney Amerika’yı fethetti!
Atv ekranlarında yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran ‘Sen Anlat Karadeniz’ Güney Amerika’yı fethetmeye devam ediyor. Meksika, Şili ve Kolombiya başta olmak üzere birçok ülkede yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizi şimdi de Paraguay ekranlarında yayınlanmaya başladı.
Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz daha önce Güney Amerika'nın Meksika, Şili, Kolombiya, Kosta Rika ve Panama televizyonlarında izleyicilerin beğenisine çıkmış, bu ülkelerde çok sevilmiş ve büyük ilgi uyandırmıştı.
ŞİMDİ DE PARAGUAY...
Sen Anlat Karadeniz yeni macerasına bu kez Paraguay'da devam ediyor. "Fugitiva" adıyla yayınlanan dizi, Paraguay'ın lider kanalı Telefuturo'da hafta içi her gün prime time saatinde yayınlanmaya başladı.
Paraguay'ın magazin programlarında da dikkat çeken dizi için "Dünyada milyonlarca kadının maruz kaldığı aile içi şiddeti konu alan başarılı bir dizi" değerlendirilmesi yapıldı.
30 ÜLKEDE YAYINLANDI
"Sen Anlat Karadeniz", hafta içi her akşam Paraguaylı izleyicilerin karşısında olacak. Böylelikle Sen Anlat Karadeniz, Paraguay ile birlikte tüm dünyada toplam otuz iki ülkede yayınlanmış oldu.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Yine maskesiz görüntülendi! Kendisini böyle savundu
- Yasak aşkını çabuk unuttu! Bakın yeni sevgilisi kim çıktı
- Survivor ekibi İstanbul’a geldi!
- Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün aşkı belgelendi!
- Bambaşka biri oldu! Nasıl 25 kilo verdiğini açıkladı
- Gurur Aydoğan'dan duygulandıran paylaşım: Tam 4 yıl oldu...
- Sessiz sedasız evlendiler!
- Karantinada yeni imaj
- Tuba Büyüküstün’den çok konuşulacak estetik açıklaması!
- Üçüncü kez baba oluyor
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Flaş gelişme! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
- Son dakika: 14 Mayıs evde bakım parası yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı
- Pandemi yardımı sorgulama ekranı! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?
- 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olan iller listesi
- Diyanet 2020 takvimi: Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?
- ÖSYM 2020: MSÜ, YKS, DGS, ALES, KPSS, YDS, TUS, EKPSS, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
- 15-20 yaş arası ne zaman sokağa çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlayacak?
- Yüksek düzeyler görülebilir! Gram altın, çeyrek altın için dikkat çeken yorum! 14 Mayıs güncel altın fiyatları
- Son dakika: Denize girmek yasak mı? Sahiller açıldı mı? Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, Antalya, Muğla, Mersin...
- ÖSYM YKS kılavuzu 2020: YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? Sınav süresi...
- Emekli maaşı son dakika yattı mı? 2020 Mayıs SSK Bağkur emekli maaşı ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi...
- CANLI HARİTA! Corona virüsü il il vaka sayısı! 14 Mayıs Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu