Atv’nin fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz Güney Amerika’yı fethetti!

Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz daha önce Güney Amerika'nın Meksika, Şili, Kolombiya, Kosta Rika ve Panama televizyonlarında izleyicilerin beğenisine çıkmış, bu ülkelerde çok sevilmiş ve büyük ilgi uyandırmıştı.

ŞİMDİ DE PARAGUAY...

Sen Anlat Karadeniz yeni macerasına bu kez Paraguay'da devam ediyor. "Fugitiva" adıyla yayınlanan dizi, Paraguay'ın lider kanalı Telefuturo'da hafta içi her gün prime time saatinde yayınlanmaya başladı.

Paraguay'ın magazin programlarında da dikkat çeken dizi için "Dünyada milyonlarca kadının maruz kaldığı aile içi şiddeti konu alan başarılı bir dizi" değerlendirilmesi yapıldı.

30 ÜLKEDE YAYINLANDI

"Sen Anlat Karadeniz", hafta içi her akşam Paraguaylı izleyicilerin karşısında olacak. Böylelikle Sen Anlat Karadeniz, Paraguay ile birlikte tüm dünyada toplam otuz iki ülkede yayınlanmış oldu.

