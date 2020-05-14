Sezen Aksu Mehmet Âkif Ersoy’un evini güzellik salonuna çevirdi!
İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Âkif Ersoy’un bir dönem Beylerbeyi’nde ikamet ettiği evi, 2011 yılında Sezen Aksu tarafından satın alınmıştı. Ersoy’un şiirler ve yazılar kaleme aldığı evin Aksu tarafından güzellik merkezine çevrildiği ortaya çıktı.
İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Âkif Ersoy'un bir dönem Beylerbeyi'nde yaşadığı evi 2011 yılında, Sezen Aksu tarafından 350 bin TL'ye satın alındı. Sanatçı 3 katlı olan eve, 2014 yılında 500 bin TL değerinde tadilat yaptırmış, dışı cephesi ise aynı kalmıştı. İşte o evin, güzellik merkezi olarak Safiye Turan'a kiraya verildiği ortaya çıktı. Ersoy'un şiirler ve yazılar kaleme aldığı evde şimdilerdeyse cilt bakımı, manikür, pedikür ve takma kirpik yapılıyor.
GÜZELLİK SALONUNA ÇEVİRDİ
"Safiye Turan Beauty Studio" adındaki güzellik merkezinin tabelasının binada asılı bulunmaması ise dikkat çekti. Sezen Aksu'nun evi kiraya vermeden önce Turan'a sık sık bakıma gittiği ve Beylerbeyi'nde bir yer açmak isteyen güzellik uzmanına evden bahsettiği öğrenildi.
'SEZEN BURADA ŞİİR YAZAR DEDİK AMA...'
Mehmet Âkif Ersoy, Beylerbeyi civarında iki evde kaldı. 1908'den önce kaldığı ve şimdi Sezen Aksu'nun sahibi olduğu evde yaklaşık bir yıl yaşadığı söyleniyor. Bu arada mahallenin eskileri, Aksu evi aldığında sanat ve şair evi olur düşüncesiyle mutlu olduklarını dile getirdi. Aynı komşular, "Sezen şiir yazar burada" dediklerini ama şimdi bu hale gelmesinden mutlu olmadıklarını da aktardı.
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