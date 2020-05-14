Aleyna Tilki sokağa çıkma yasağını deldi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına takılan popçu Aleyna Tilki yasağı deldi. Bebek'te aracının içinde görüntülenen Tilki, gazetecileri görünce saklanmaya çalışsa da başarılı olamadı.
Koronavirüs salgını nedeniyle 20 yaş ve altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına takılan Aleyna Tilki, yasağı deldi. Tilki, Bebek'te aracının için objektiflere takıldı.
GAZETECİLERDEN SAKLANMAYA ÇALIŞTI
Karşısında gazetecileri görünce saklanmaya çalışan şarkıcı, başarılı olamadı. Direksiyonda kadın arkadaşı olmasına rağmen sosyal mesafeye uymayan Tilki'nin maske takmaması da dikkat çekti.
Tilki, geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırmıştı. Instagram hesabından çiftliği andıran alandan bir eşekle videosunu paylaşan Aleyna Tilki, altına "İlk eşek arkadaşım" notunu düşmüştü. Şarkıcı paylaşımıyla akıllara 'yasağı mı deldi?' sorusunu getirmişti..
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