13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Çağla Şıkel koronavirüs yasağını hiçe saydı

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, önceki gün çocuklarıyla çiçekçide görüntülendi. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan 20 yaş altının sokağa çıkma yasağını dikkate almayarak çocuklarıyla birlikte dışarı çıkan Şıkel, yasağın hatırlatılması üzerine yüzünü astı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.05.2020
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KORONAVİRÜS YASAĞINI HİÇE SAYDI

Çağla Şıkel, 20 yaş altının sokağa çıkma yasağını dikkate almayarak oğulları ve Kuzey'le, Ulus'ta bir çiçekçide görüntülendi.

Objektifleri fark edince şaşıran Çağla Şıkel, habercilerin "20 yaş altının koronavirüs nedeniyle hâlâ sokağa çıkması yasak, unuttunuz mu?" sorusu karşısında yüzünü astı.

"Günledir evdeyiz, bugün kısa süre için çıktık. Anneannelerini (Asuman Şıkel) uzaktan görüp çiçeğimizi verecek ve hemen eve döneceğiz" diye konuştu.

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