Çağla Şıkel koronavirüs yasağını hiçe saydı

Çağla Şıkel, 20 yaş altının sokağa çıkma yasağını dikkate almayarak oğulları Uzay ve Kuzey'le, Ulus'ta bir çiçekçide görüntülendi.

Objektifleri fark edince şaşıran Çağla Şıkel, habercilerin "20 yaş altının koronavirüs nedeniyle hâlâ sokağa çıkması yasak, unuttunuz mu?" sorusu karşısında yüzünü astı.

"Günledir evdeyiz, bugün kısa süre için çıktık. Anneannelerini (Asuman Şıkel) uzaktan görüp çiçeğimizi verecek ve hemen eve döneceğiz" diye konuştu.