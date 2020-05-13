Çağla Şıkel koronavirüs yasağını hiçe saydı
Manken ve sunucu Çağla Şıkel, önceki gün çocuklarıyla çiçekçide görüntülendi. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan 20 yaş altının sokağa çıkma yasağını dikkate almayarak çocuklarıyla birlikte dışarı çıkan Şıkel, yasağın hatırlatılması üzerine yüzünü astı.
Çağla Şıkel, 20 yaş altının sokağa çıkma yasağını dikkate almayarak oğulları Uzay ve Kuzey'le, Ulus'ta bir çiçekçide görüntülendi.
Objektifleri fark edince şaşıran Çağla Şıkel, habercilerin "20 yaş altının koronavirüs nedeniyle hâlâ sokağa çıkması yasak, unuttunuz mu?" sorusu karşısında yüzünü astı.
"Günledir evdeyiz, bugün kısa süre için çıktık. Anneannelerini (Asuman Şıkel) uzaktan görüp çiçeğimizi verecek ve hemen eve döneceğiz" diye konuştu.
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