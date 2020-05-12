Sermiyan Midyat’tan şiddet gören Sevcan Yaşar’dan kan donduran sözler: Beni dövdü, yerde sürükledi ve…

Oyuncu Sermiyan Midyat'ın şiddet uyguladığı oyuncu Sevcan Yaşar, psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Sevcan Yaşar'ın şikayeti sonrası Sermiyan Midyat bunlar hiç yaşanmamış gibi açıklama yapsa da gerçekler ortaya çıktı. Olayın perde arkasına dair detayları araştıran Günaydın'dan Tuba Kalçık, kan donduran detayları ortaya çıkardı. İşte Tuba Kalçık'ın Sevcan Yaşar'la ilgili o yazısı…