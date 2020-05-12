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Sermiyan Midyat’tan şiddet gören Sevcan Yaşar’dan kan donduran sözler: Beni dövdü, yerde sürükledi ve…

ve bir süre önce tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Sevcan Yaşar geçtiğimiz günlerde karakola başvurarak fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle Sermiyan Midyat'tan şikayetçi oldu. Emniyetin ifadeye çağırdığı Midyat, kendisinin de şiddete maruz kaldığını belirtti. Çıkan haberlerin ardından olayın perde arkasına dair detayları araştıran Tuba Kalçık, kan donduran detaylara ulaştı. Daha önce de defalarca kez şiddet gördüğünü belirten Yaşar'ın, "O gece beni dövdü, yerde sürükledi ve kapının önüne attı" dediği ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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SERMİYAN MİDYAT’TAN ŞİDDET GÖREN SEVCAN YAŞAR’DAN KAN DONDURAN SÖZLER: BENİ DÖVDÜ, YERDE SÜRÜKLEDİ VE…

Oyuncu 'ın şiddet uyguladığı oyuncu , psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Sevcan Yaşar'ın şikayeti sonrası Sermiyan Midyat bunlar hiç yaşanmamış gibi açıklama yapsa da gerçekler ortaya çıktı. Olayın perde arkasına dair detayları araştıran Günaydın'dan Tuba Kalçık, kan donduran detayları ortaya çıkardı. İşte Tuba Kalçık'ın Sevcan Yaşar'la ilgili o yazısı…

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