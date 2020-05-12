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Acun Ilıcalı ve Survivor ekibi Türkiye’ye dönüyor! KYK yurdunda kalacaklar

Survivor 2020 çekimleri için ’de olan ve ekibi, koronavirüs salgını sonrası uçuşlar iptal edilince adada mahsur kalmıştı. 14 Mayıs’ta ülkeye dönmeye hazırlanan ekibin uçağıyla ’a döndükten sonra, koronavirüs tedbirleri nedeniyle Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtta 14 gün gözetim altında tutulacak.

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Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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SURVİVOR EKİBİ TÜRKİYE’YE DÖNÜYOR! KYK YURDUNDA KALACAKLAR

"Survivor 2020" yarışma programının çekimleri için 'nde bulunan yapımcı ve ekibin bir kısmı, Türk Hava Yolları'na () ait uçakla 14 Mayıs'ta 'a gelecek ve Kredi ve Yurtlar Kurumu () yurdunda 14 gün karantinada tutulacak.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yurt dışında bulunan ve ülkeye dönmek isteyen vatandaşları için harekete geçen Türkiye, bugüne kadar 110 ülkeden sayısız uçuş gerçekleştirdi. Başkan 'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla vatandaşların ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için başlatılan ikinci tahliye operasyonu ise sürüyor.

ACUN ILICALI VE EKİBİ İSTANBUL'A GELECEK

Yurt dışından yapılan tahliyeler kapsamında Ilıcalı ve ekibi de Türkiye'ye dönüyor. "Survivor 2020" yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Ilıcalı ve ekibi ile bölgedeki vatandaşları tahliye edecek THY uçağı, 14 Mayıs'ta İstanbul'a iniş yapacak.

14 GÜN KYK YURDUNDA KALACAKLAR

Dominik Cumhuriyeti'nden tahliyesi planlanan yaklaşık 250 Türk vatandaşı KYK yurtlarında 14 gün gözlem altında tutulduktan sonra Kovid-19 bulgusuna rastlanmaması durumunda evlerine uğurlanacak.

Ilıcalı, beraberindeki 110 kişiyle karantina süresince İstanbul'daki KYK yurdunda, aynı uçakla dönecek 140 kişi ise Tekirdağ'daki KYK yurdunda misafir edilecek.

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