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Biran Damla Yılmaz'ın ‘Karantinadan çıktım’ pozu olay oldu!

ATV'de ekranlara gelen Kırgın Çiçekler dizinde canlandırdığı Eylül karakteri ile büyük bir üne kavuşan güzel oyuncu , 'karantinadan çıktım' postu attı. Biran Damla Yılmaz'ın 'Marketten bir şey lazım mı?' notu bıraktığı fotoğraf dakikalar içerisinde on binlerce beğeni aldı. İşte Biran Damla Yılmaz'ın sosyal medyada ilgi odağı olan paylaşımı...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.05.2020
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ÜNLÜ OYUNCUNUN ‘KARANTİNADAN ÇIKTIM’ POZU OLAY OLDU!

Koronavirüs salgını nedeniyle tedbir alarak evde vakit geçiren ve takipçileriyle karantina hallerini sık sık paylaşan ünlü oyuncu bu defa şaşırttı.

"MARKETTEN BİR ŞEY LAZIM MI?"

hesabı Instagram üzerinden 2.2 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, arabada çektiği bir fotoğrafı 'Marketten bir şey lazım mı?' notuyla paylaştı. Saçları ve güzelliğiyle dikkat çeken Yılmaz'ın maske yerine şal kullandığı da görüldü.

Güzel oyuncunun fotoğrafına dakikalar içerisinde on binlerce beğeni gelmesi dikkat çekti.

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