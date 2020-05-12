Biran Damla Yılmaz'ın ‘Karantinadan çıktım’ pozu olay oldu!
ATV'de ekranlara gelen Kırgın Çiçekler dizinde canlandırdığı Eylül karakteri ile büyük bir üne kavuşan güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz, 'karantinadan çıktım' postu attı. Biran Damla Yılmaz'ın 'Marketten bir şey lazım mı?' notu bıraktığı fotoğraf dakikalar içerisinde on binlerce beğeni aldı. İşte Biran Damla Yılmaz'ın sosyal medyada ilgi odağı olan paylaşımı...
Koronavirüs salgını nedeniyle tedbir alarak evde vakit geçiren ve takipçileriyle karantina hallerini sık sık paylaşan ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz bu defa şaşırttı.
"MARKETTEN BİR ŞEY LAZIM MI?"
Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden 2.2 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, arabada çektiği bir fotoğrafı 'Marketten bir şey lazım mı?' notuyla paylaştı. Saçları ve güzelliğiyle dikkat çeken Yılmaz'ın maske yerine şal kullandığı da görüldü.
Güzel oyuncunun fotoğrafına dakikalar içerisinde on binlerce beğeni gelmesi dikkat çekti.
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