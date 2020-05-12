Biran Damla Yılmaz'ın ‘Karantinadan çıktım’ pozu olay oldu!

Koronavirüs salgını nedeniyle tedbir alarak evde vakit geçiren ve takipçileriyle karantina hallerini sık sık paylaşan ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz bu defa şaşırttı.

"MARKETTEN BİR ŞEY LAZIM MI?"

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden 2.2 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, arabada çektiği bir fotoğrafı 'Marketten bir şey lazım mı?' notuyla paylaştı. Saçları ve güzelliğiyle dikkat çeken Yılmaz'ın maske yerine şal kullandığı da görüldü.

Güzel oyuncunun fotoğrafına dakikalar içerisinde on binlerce beğeni gelmesi dikkat çekti.