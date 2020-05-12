Hercai’den yurt dışında büyük başarı! Ünlü yönetmen övgü yağdırdı

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen dizileriyle, yabancı izleyicilerin de gönlünü fethetmeye devam ediyor.

Lübnanlı yapımcı ve yönetmen Fady Dagher, sosyal medya hesabından sevilen dizi Hercai'ye övgüler yağdırdı. Her Cuma atv ekranlarında izleyiciyle buluşan diziye olan beğenisini dile getiren Dagher, oyuncularının performanslarını değerlendirdiği videoyu takipçileriyle paylaştı.

SENARYOYA VE OYUNCULUKLARA ÖVGÜ YAĞDIRDI

Oyuncuların vücut dillerini çok iyi kullandıklarını anlatan Fady Dagher senaryodaki diyalogların derinliğine de dikkat çekti. Proje tasarımı Banu Akdeniz tarafından yapılan, senaryosunu Feraye Şahin, Berşan Tan, Pelin Gülcan ve Zeynep Yalgın'ın yazdığı dizide Reyyan'ın masumluğunun, Miran'a iyi geldiğini belirten ünlü yönetmen, intikamdan doğan imkansız bir aşkın anlatıldığı Hercai'den çok etkilendiğini de söyledi.

Dizinin yapımcısı Banu Akdeniz sosyal medya hesabında Fady Dagher'ın paylaşımına yer verdi. Akdeniz videonun altına "Lübnanlı yönetmen Hercai dizisini tam olarak izledikten ve romanı okuduktan sonra konuştu." notunu düştü.

Yapımcılığını Mia Yapım'ın üstlendiği Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar ve İlay Erkök paylaşıyor.