11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Almeda Abazi cilt bakımı için oğlu Efehan'a ortak oldu

2017 yılında 'la nikah masasına oturan , geçtiğimiz yıl oğlu 'ı kucağına almıştı. Abazi cilt bakımı için oğlu Efehan'a ortak oldu. 28 yaşındaki güzel oyuncu, bir yaşındaki oğlunun şampuanlarıyla cildini düzenli olarak yıkadığını söyledi. Abazi, "Markası fark etmez ama bebek şampuanları cildi yumuşacık yapıyor" dedi.

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Giriş Tarihi: 11.05.2020
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EFEHAN FORMÜLÜ! OĞLUYLA ORTAK KULLANIYOR

'la mutlu bir evliliği olan , geçtiğimiz yıl oğlu 'ı kucağına almıştı. Abazi cilt bakımı için oğlu Efehan'a ortak oldu.

'CİLDİ YUMUŞACIK YAPIYOR'

28 yaşındaki güzel oyuncu, bir yaşındaki oğlunun şampuanlarıyla cildini düzenli olarak yıkadığını söyledi. Abazi, "Markası fark etmez ama bebek şampuanları cildi yumuşacık yapıyor" dedi.

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