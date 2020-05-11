Almeda Abazi cilt bakımı için oğlu Efehan'a ortak oldu

Tolgahan Sayışman'la mutlu bir evliliği olan Almeda Abazi, geçtiğimiz yıl oğlu Efehan'ı kucağına almıştı. Abazi cilt bakımı için oğlu Efehan'a ortak oldu.

'CİLDİ YUMUŞACIK YAPIYOR'

28 yaşındaki güzel oyuncu, bir yaşındaki oğlunun şampuanlarıyla cildini düzenli olarak yıkadığını söyledi. Abazi, "Markası fark etmez ama bebek şampuanları cildi yumuşacık yapıyor" dedi.