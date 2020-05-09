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Burak Deniz alkollü halde kaza geçirip polisten kaçtı!

Oyuncu , aracıyla seyir halindeyken önündeki motosiklet sürücüsüne çarptı. Arnavutköy'de meydana gelen kazada can kaybı yaşanmazken polis kontrolünden kaçan Burak Deniz, takip sonrası bulunarak karakola götürüldü. Deniz'in alkollü olduğu gerekçesiyle ehliyetine el konulduğu iddia edildi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.05.2020 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020
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BURAK DENİZ ALKOLLÜ HALDE KAZA GEÇİRİP POLİSTEN KAÇTI!

Bizim Hikaye ve Aşk Laftan Anlamaz gibi dizilerde başrol oynayan 29 yaşındaki başarılı oyuncu , geçtiğimiz gün kaza yaptı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Seyir halinde olan Burak Deniz, tümseği geçerken önündeki motosiklet sürücüsüne arkadan çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada can kaybı yaşanmadı.

Ünlü dizi oyuncusu Burak Deniz motosiklet sürücüsüne çarptı! Kaza anı kamerada |Video ÜNLÜ DİZİ OYUNCUSU MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE ÇARPTI! KAZA ANI KAMERADA |VİDEO

EHLİYETİNE EL KONULDU

2. Sayfa programının haberine göre, polis kontrolünden kaçan Burak Deniz, takip sonrası bulunarak karakola götürüldü. Deniz'in alkollü olduğu bu nedenle de ehliyetine el konulduğu iddia edildi.

Kaza sonrası açıklama yapan Burak Deniz ise sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

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