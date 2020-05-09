Burak Deniz alkollü halde kaza geçirip polisten kaçtı!

Bizim Hikaye ve Aşk Laftan Anlamaz gibi dizilerde başrol oynayan 29 yaşındaki başarılı oyuncu Burak Deniz, geçtiğimiz gün kaza yaptı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Seyir halinde olan Burak Deniz, tümseği geçerken önündeki motosiklet sürücüsüne arkadan çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada can kaybı yaşanmadı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

2. Sayfa programının haberine göre, polis kontrolünden kaçan Burak Deniz, takip sonrası bulunarak karakola götürüldü. Deniz'in alkollü olduğu bu nedenle de ehliyetine el konulduğu iddia edildi.

Kaza sonrası açıklama yapan Burak Deniz ise sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.