Burak Deniz alkollü halde kaza geçirip polisten kaçtı!
Oyuncu Burak Deniz, aracıyla seyir halindeyken önündeki motosiklet sürücüsüne çarptı. Arnavutköy'de meydana gelen kazada can kaybı yaşanmazken polis kontrolünden kaçan Burak Deniz, takip sonrası bulunarak karakola götürüldü. Deniz'in alkollü olduğu gerekçesiyle ehliyetine el konulduğu iddia edildi.
Bizim Hikaye ve Aşk Laftan Anlamaz gibi dizilerde başrol oynayan 29 yaşındaki başarılı oyuncu Burak Deniz, geçtiğimiz gün kaza yaptı.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Seyir halinde olan Burak Deniz, tümseği geçerken önündeki motosiklet sürücüsüne arkadan çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada can kaybı yaşanmadı.
EHLİYETİNE EL KONULDU
2. Sayfa programının haberine göre, polis kontrolünden kaçan Burak Deniz, takip sonrası bulunarak karakola götürüldü. Deniz'in alkollü olduğu bu nedenle de ehliyetine el konulduğu iddia edildi.
Kaza sonrası açıklama yapan Burak Deniz ise sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
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