11 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Elon Musk'ın oğlunun adı tartışma yaratmıştı! Şimdi de adın kısaltması gündem oldu

Elon Musk'ın oğlunun adı tartışma yaratmıştı! Şimdi de adın kısaltması gündem oldu

Teknoloji dünyasının dahi milyarderi olan ikiz ve üçüz babası , şarkıcı Grimes ile olan birlikteliğinden altıncı çocuğunu gelen hafta kucağına almış, bebeğine verdiği X Æ A-12 adıyla tartışma yaratmıştı. Profesyonel model olan annesi Maye Musk, oğlu ve torununun fotoğrafını paylaşarak, bebeğe 'X' diye hitap ettiklerini açıkladı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.05.2020
ABONE OL
ELON MUSK'IN OĞLUNUN ADI NE ANLAMA GELİYOR?

SpaceX, Tesla ve PayPal'ın kurucusu Amerikalı mühendis 'ın 50 yıllık profesyonel model olan annesi Maye Musk, 'X Æ A-12' ismiyle herkesi şaşırtan torununun yeni fotoğrafını Twitter'da paylaştı.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA