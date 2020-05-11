Elon Musk'ın oğlunun adı tartışma yaratmıştı! Şimdi de adın kısaltması gündem oldu
Teknoloji dünyasının dahi milyarderi olan ikiz ve üçüz babası Elon Musk, şarkıcı Grimes ile olan birlikteliğinden altıncı çocuğunu gelen hafta kucağına almış, bebeğine verdiği X Æ A-12 adıyla tartışma yaratmıştı. Profesyonel model olan annesi Maye Musk, oğlu ve torununun fotoğrafını paylaşarak, bebeğe 'X' diye hitap ettiklerini açıkladı.
SpaceX, Tesla ve PayPal'ın kurucusu Amerikalı mühendis Elon Musk'ın 50 yıllık profesyonel model olan annesi Maye Musk, 'X Æ A-12' ismiyle herkesi şaşırtan torununun yeni fotoğrafını Twitter'da paylaştı.
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