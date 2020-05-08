İGDAŞ’ın kabarık doğal gaz faturalarına ünlülerden tepki yağdı!
İGDAŞ’ın gönderdiği kabarık doğal gaz faturalarına vatandaştan sonra ünlülerden de tepki yağdı. ‘Bu gaz değil, resmen gasp faturası’ diyen ünlüler, tepkilerini sosyal medya hesaplarından gösterdi.
İGDAŞ'ın gönderdiği gaz faturaları nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne öfkelenlere, ünlüler de katıldı. Oyuncu Gürgen Öz, sosyal medya hesabında yayınladığı videoda, "Gülmeyeyim diyorum ama sinirlerime hakim olamıyorum... İki aylık doğal gaz faturası geldi, yani önümüzdeki ayı da kesmişler. Ben İGDAŞ çalışanlarının, müdürlerinin müneccim olduğunu bilmiyordum" dedi.
KİMSENİN HAKKI YOK
Oyuncu Ekin Türkmen, "Doğal gaz faturam 1.000 lira geldi. Üç ay ortalaması alınıyormuş, hiçbir zaman bin lira ödemedim" diye isyan etti. Rap'çi Kodes de tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Gelmeyen ayın, yakmadığım doğal gazın parası nasıl alınır aklım ermiyor. Buna gaz değil resmen gasp faturası denir. Yöneticileri göreve çağırıyorum, bunu yapmaya kimsenin hakkı yok."
EKİN TÜRKMEN:
"Doğal gaz faturam 1.000 lira geldi. Üç ayın ortalaması alınıyormuş ama ben hiçbir zaman bin lira ödemedim ki..."
ESRA SÖNMEZER:
"Böyle fatura mı olur! Bunlar nasıl rakamlar? Şaşkınlık içindeyim."
DEHA BİLİMLİER:
"2.000 lira fatura ne demek yaa? Füze atsaydınız bari, füze parası gibi zaten!"
EBRU POLAT:
"850 lira fatura mı olur, azıcık kullandık ya! Bir de bu dönemde yapmayın gözünüzü seveyim."
KODES:
"Gelmeyen ayın, yakmadığım doğal gazın parası nasıl alınır aklım ermiyor."
SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ
NURGÜL HASTÜRK BAN: "Ekrem İmamoğlu, 200 liralık ortalaması olan aileye 600-700 liralık fatura gönderme oyununun patlayacağını anlayınca, her zamanki gibi fırıldaklık yapıp askıda fatura olayını başlatıp rezilliğin üstünü kapatmaya çalıştı."
BAYGAN34: "Hayatı ucuzlatacağız dediler, Eko hayatımızı kaydırdı."
HAMZA ACUN: "Her şey çok güzel olacak dediler, hale bak!"
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Ünlü oyuncu tüm yasakları hiçe saydı!
- Buse Varol ile evli olan Alişan herkesi kandırmış!
- Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?
- Ünlü oyuncudan yüksek fatura tepkisi
- Tan Sağtürk’e korkunç tehdit: “Çocuklarını öldüreceğim”
- Melike İpek Yalova estetiksiz haliyle şoke etti
- Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan tepki! Birlik görüntülenince...
- Sinan Akçıl'dan Sermiyan Midyat'a gönderme: Kadına şiddet...
- Dilan Çıtak isyan etti: Onlar yüzünden hasta olduk
- İlk kez görüntülendi! İşte 18 milyon dolarlık malikaneleri
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 0-14 yaş 15-20 yaş arası ne zaman dışarı çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni nasıl olacak? Detaylar belli oldu!
- LGS adayları dikkat! 2020 Lise kontenjanları yayımlandı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il lise kontenjanları listesi
- Son dakika: Altın rekor kırıyor! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Gram altın, çeyrek altın yorumu dikkat çekti!
- Anneler Günü hediyesi ne alınabilir? En güzel ve ucuz Anneler Günü hediye örnekleri! 2020 Anneler Günü ne zaman?
- MEB son dakika: Sınıfta kalma kalktı mı? 2020 yeni sınıf geçme sistemi nasıl olacak? Sınıfta kalma var mı?
- 6 milyonu ilgilendiriyor! 3. faz sosyal yardım sonuçları açıklandı mı? 1000 TL pandemi yardımı başvuru ve sorgulama
- BİM 8 Mayıs 2020 akteül kataloğu dolu dolu! BİM'den Anneler Günü'de özel sürprizler! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...
- Son dakika: Ücretsiz izin ödeneği yattı mı? 1170 TL nakdi ücret desteği ne zaman, nereye yatacak?
- Hayırlı Cumalar! En yeni, değişik cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! 2020 resimli cuma mesajları
- BİM 12 Mayıs aktüel kataloğunda sürpriz ürünler! Cilt temizleme süngeri dikkat çekiyor! İşte 12 Mayıs BİM kataloğu...
- 3. faz sosyal yardım başvuru sonucu açıklandı mı? 1000 TL pandemi sosyal yardım sonuçları sorgulama ekranı!
- Kısa çalışma ödeneği hesabıma yatmadı, ne yapmalıyım? 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Şartlar neler?