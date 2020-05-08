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İGDAŞ’ın kabarık doğal gaz faturalarına ünlülerden tepki yağdı!

’ın gönderdiği kabarık faturalarına vatandaştan sonra ünlülerden de tepki yağdı. ‘Bu gaz değil, resmen gasp faturası’ diyen ünlüler, tepkilerini sosyal medya hesaplarından gösterdi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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İGDAŞ’IN KABARIK DOĞAL GAZ FATURALARINA ÜNLÜLERDEN TEPKİ YAĞDI!

'ın gönderdiği gaz faturaları nedeniyle 'ne öfkelenlere, ünlüler de katıldı. Oyuncu , sosyal medya hesabında yayınladığı videoda, "Gülmeyeyim diyorum ama sinirlerime hakim olamıyorum... İki aylık faturası geldi, yani önümüzdeki ayı da kesmişler. Ben İGDAŞ çalışanlarının, müdürlerinin müneccim olduğunu bilmiyordum" dedi.

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KİMSENİN HAKKI YOK

Oyuncu , "Doğal gaz faturam 1.000 lira geldi. Üç ay ortalaması alınıyormuş, hiçbir zaman bin lira ödemedim" diye isyan etti. Rap'çi Kodes de tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Gelmeyen ayın, yakmadığım doğal gazın parası nasıl alınır aklım ermiyor. Buna gaz değil resmen gasp faturası denir. Yöneticileri göreve çağırıyorum, bunu yapmaya kimsenin hakkı yok."

Oyuncu Gürgen Öz yüksek gelen doğal gaz faturasına tepki gösterdi |Video OYUNCU GÜRGEN ÖZ YÜKSEK GELEN DOĞAL GAZ FATURASINA TEPKİ GÖSTERDİ |VİDEO

EKİN TÜRKMEN:

"Doğal gaz faturam 1.000 lira geldi. Üç ayın ortalaması alınıyormuş ama ben hiçbir zaman bin lira ödemedim ki..."

ESRA SÖNMEZER:

"Böyle fatura mı olur! Bunlar nasıl rakamlar? Şaşkınlık içindeyim."

DEHA BİLİMLİER:

"2.000 lira fatura ne demek yaa? Füze atsaydınız bari, füze parası gibi zaten!"

EBRU POLAT:

"850 lira fatura mı olur, azıcık kullandık ya! Bir de bu dönemde yapmayın gözünüzü seveyim."

KODES:

"Gelmeyen ayın, yakmadığım doğal gazın parası nasıl alınır aklım ermiyor."

SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ

NURGÜL HASTÜRK BAN: ", 200 liralık ortalaması olan aileye 600-700 liralık fatura gönderme oyununun patlayacağını anlayınca, her zamanki gibi fırıldaklık yapıp askıda fatura olayını başlatıp rezilliğin üstünü kapatmaya çalıştı."

BAYGAN34: "Hayatı ucuzlatacağız dediler, Eko hayatımızı kaydırdı."

HAMZA ACUN: "Her şey çok güzel olacak dediler, hale bak!"

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