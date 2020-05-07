Buray şarkısını çalan popçuyu ifşa etti
Şarkıcı Buray, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan çocuklara moral vermesi için yeni bir şarkı kaleme almıştı. Şarkıcı bestesinin Azeri bir şarkıcı tarafından çalındığını görünce sosyal medya hesabından ifşa ederek tepki gösterdi.
Ünlü popçu Buray, koronavirüs salgını sürecinde evlerinde kalan çocukları neşelendirmek için "Evde Kal" adlı bir şarkı yaptı. Şarkısının Azeri bir şarkıcı tarafından çalındığını gören Buray, sosyal medya hesabından sitem etti.
ŞARKICIDAN DAVACI OLACAK
Bestesinden danslarına kadar şarkının birebir çalınmasıyla büyük şaşkınlık yaşayan şarkıcı, sosyal medya hesabından şarkıyı ve şarkıcıyı ifşa ederek şunları dedi:
"Alın size bir emek hırsızı! Sözleri melodileri geçtim, çocukların danslarından, perküsyon vuruşlarına kadar kopyalanmış, sonra söz/müzik: kendi adını yazmış. Biz de bunu şikayet edeceğiz de mahkemelerde koşuşturacağız da değer mi şimdi yaptığına? Halka ışık, çocuklara moral olsun diye yazdık biz bu şarkıyı. Ticari bir amaç gütmedik. O yüzden tazminat gibi bir arayışımız olmayacak. Ama ne kadar da iyi niyetle yapılmış olursa olsun, verdiğimiz emeğin başka isim altında görülmesi bizi üzüyor. Bu aslında bize değil, kopyalayan sanatçının kendi fanların yapmış olduğu bir ayıp. Zaten insanlar ona bu davranışından dolayı hanesine eksi puan yazacaktır."
Buray paylaşımının ardından harekete geçen Azeri şarkıcı Ahmed Mustafeyev, şarkısını YouTube hesabından kaldırdı.
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