Emre Aşık’ın boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Aşık'tan tehdit: Yüzüne kezzap atacağım

Emre Aşık, boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Aşık'ı çocuklarını darp ettiği ve kötü davrandığı için mahkemeye vermişti. Çocukların darp edildiğini gösteren fotoğraflarına rağmen, anne Aşık suçlamayı reddetmişti. Ancak oğlunun eğitim gördüğü okulun müdürü Asiye K., küçük E.'nin yaşadığı psikolojik bunalıma tanıklık ettiğini söyleyip şahit olarak ifade vermişti.