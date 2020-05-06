Emre Aşık’ın boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Aşık'tan tehdit: Yüzüne kezzap atacağım
Eski futbolcu Emre Aşık, çocuklarına şiddet uyguladığı ve kötü davrandığı gerekçesiyle boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık'tan şikayetçi olmuştu. Yağmur Aşık, davada çocuklarına şiddet uyguladığı dair tanıklık eden okul müdürüne tehditler yağdırdı. "Yüzüne kezzap atacağım, okulu yakacağım" diyen Aşık hakkında hapis istemiyle dava açıldı.
Emre Aşık, boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Aşık'ı çocuklarını darp ettiği ve kötü davrandığı için mahkemeye vermişti. Çocukların darp edildiğini gösteren fotoğraflarına rağmen, anne Aşık suçlamayı reddetmişti. Ancak oğlunun eğitim gördüğü okulun müdürü Asiye K., küçük E.'nin yaşadığı psikolojik bunalıma tanıklık ettiğini söyleyip şahit olarak ifade vermişti.
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