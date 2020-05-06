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Emre Aşık’ın boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Aşık'tan tehdit: Yüzüne kezzap atacağım

Eski futbolcu , çocuklarına şiddet uyguladığı ve kötü davrandığı gerekçesiyle boşanma aşamasında olduğu eşi 'tan şikayetçi olmuştu. Yağmur Aşık, davada çocuklarına şiddet uyguladığı dair tanıklık eden okul müdürüne tehditler yağdırdı. "Yüzüne kezzap atacağım, okulu yakacağım" diyen Aşık hakkında hapis istemiyle dava açıldı.

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Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
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EMRE AŞIK’IN BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ YAĞMUR AŞIK'TAN TEHDİT: YÜZÜNE KEZZAP ATACAĞIM

, boşanma aşamasındaki eşi 'ı çocuklarını darp ettiği ve kötü davrandığı için mahkemeye vermişti. Çocukların darp edildiğini gösteren fotoğraflarına rağmen, anne Aşık suçlamayı reddetmişti. Ancak oğlunun eğitim gördüğü okulun müdürü Asiye K., küçük E.'nin yaşadığı psikolojik bunalıma tanıklık ettiğini söyleyip şahit olarak ifade vermişti.

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