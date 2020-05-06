07 Mayıs 2020, Perşembe
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Birkan Sokullu 45 gün sonra karantinadan çıktı

Oyuncu , koronavirüs salgını nedeniyle girdiği karantinadan 45 gün sonra çıktı. 'de alışveriş yaparken görüntülenen Sokullu, bu süreçte bol bol yemek yaptığını ve kitap okuduğunu belirtti.

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Giriş Tarihi: 06.05.2020
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45 GÜN SONRA KARANTİNADAN ÇIKTI

, önceki gün 'de manavdan alışveriş yaparken görüntülendi.

KURALLARA UYDU

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evinde karantinada olan yakışıklı oyuncunun maske ve eldiven takarak tedbirlere uyduğu görüldü. Oyuncu, "40-45 gündür evdeyiz. İlk defa alışverişe çıktım. Bu süreçte bol bol yemek yapıyorum ve kitap okuyorum" şeklinde konuştu.

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