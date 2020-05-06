Birkan Sokullu 45 gün sonra karantinadan çıktı
Oyuncu Birkan Sokullu, koronavirüs salgını nedeniyle girdiği karantinadan 45 gün sonra çıktı. Arnavutköy'de alışveriş yaparken görüntülenen Sokullu, bu süreçte bol bol yemek yaptığını ve kitap okuduğunu belirtti.
Birkan Sokullu, önceki gün Arnavutköy'de manavdan alışveriş yaparken görüntülendi.
KURALLARA UYDU
Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evinde karantinada olan yakışıklı oyuncunun maske ve eldiven takarak tedbirlere uyduğu görüldü. Oyuncu, "40-45 gündür evdeyiz. İlk defa alışverişe çıktım. Bu süreçte bol bol yemek yapıyorum ve kitap okuyorum" şeklinde konuştu.
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