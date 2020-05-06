Birkan Sokullu 45 gün sonra karantinadan çıktı

Birkan Sokullu, önceki gün Arnavutköy'de manavdan alışveriş yaparken görüntülendi.

KURALLARA UYDU

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evinde karantinada olan yakışıklı oyuncunun maske ve eldiven takarak tedbirlere uyduğu görüldü. Oyuncu, "40-45 gündür evdeyiz. İlk defa alışverişe çıktım. Bu süreçte bol bol yemek yapıyorum ve kitap okuyorum" şeklinde konuştu.

