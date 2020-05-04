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Ünlü oyuncu Sükan Kahraman hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu yaşamını yitirdi. Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, Kahraman'ın cenazesi bugün Tekirdağ'ın Saray ilçesi Güngören Köyü'nde toprağa verilecek.

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Giriş Tarihi: 04.05.2020
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ÜNLÜ OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ

İBB 'nda 44 sene aktif roller alan sanatçı, 1963 yılında Gülnihal, Romeo ve Juliet oyunlarıyla oyunculuk kariyerine başladı. Kahraman, İBB Şehir Tiyatrolarında, "Alis Harikalar Ülkesinde", "On İki Öfkeli Adam" ve "Palto"nun da aralarında bulunduğu 39 oyunda roller adı.

Türkan Şoray, Şener Şen, Erdal Özyağcılar, Aliye Rona, Renan Fosforoğlu ve Muazzez Arçay gibi isimlerle Yeşilçam'da kamera karşısına geçen ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda uzun yıllar görev yapan , Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü'nün unutulmaz dizisi "Kuruntu Ailesi"nde de oynadı.

TRT'nin birçok radyo tiyatrosu yapımında da görev alan Kahraman, emekliliğinin ardından özel tiyatrolarda oyunculuğunu sürdürdü.

Kahraman, "Piyano", "Damdaki Kemancı", "Ölümüne" isimli oyunlarda, Ülkü Erakalın'ın yönettiği "Düşmanlarım Çatlasın" ve Şerif Gören imzalı "On Kadın" isimli filmlerde de rol aldı.

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