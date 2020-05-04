Atv’nin efsane dizisi Aşk ve Mavi Meksikalıları ağlattı!
Başrollerini Emrah ve Burcu Kıratlı’nın paylaştığı ‘Aşk ve Mavi’, atv’nin ardından Meksika’daki Imagen TV’de gösterildi. Meksika’da da büyük bir ilgiyle izlenen dizi, önceki akşam yayınlanan final bölümüyle Meksikalılar’ı ağlattı…
"Dizi, atv'de izlenir" sloganını Türkiye'den çok uzaklara taşıyan Atv, 2018'de biten dizisi 'Aşk ve Mavi' ile Meksika'yı salladı.
2019 Haziran'dan beri Meksika'da 'Amor y odio' adıyla gösterilen dizi, reytinglerde büyük başarı elde etti. Dizinin başrol oyuncuları Emrah ve Burcu Kıratlı da ülkede çok sevildi.
Aşk ve Mavi'nin son bölümü, önceki akşam Meksika'daki Imagen TV'de gösterildi. Dizinin finalini soluksuz izleyen Meksikalılar, Emrah ve Kıratlı'yı sosyal medyadan mesaj yağmuruna tuttu.
Bu arada Emrah, geçtiğimiz günlerde de Meksikalı hayranlarına İspanyolca çektiği videoyla teşekkür etmişti.
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