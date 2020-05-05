05 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Güzel oyuncu Pınar Deniz sosyal medyayla barıştı

Güzel oyuncu Pınar Deniz sosyal medyayla barıştı

Güzel oyuncu , sosyal medyayla mesafesini kaldırdı. Öncelerde kendisini sosyal medyaya yakın hissetmediğini söyleyen oyuncu, "Son zamanlarda kullanıyorum çünkü barışmam gerektiğini düşünüyorum." dedi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 05.05.2020
ABONE OL
SOSYAL MEDYAYLA BARIŞTI

, artık sosyal medyaya mesafeli olmadığını belirtti.

Öncelerde kendisini sosyal medyaya yakın hissetmediğini söyleyen oyuncu, "Son zamanlarda kullanıyorum çünkü barışmam gerektiğini düşünüyorum. Öncesinde kendime yakın bulduğum mecra değildi" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA