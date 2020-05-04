Şafak Sezer'e sahte davetiye şoku
Oyuncu Şafak Sezer, bir arkadaşının sosyal medyadan yaptığı canlı yayınına konuk oldu. Daha önce Kolpaçino serisinin yeni filmini çekeceklerini açıklayan Sezer, daha önceki galada yaşadıkları sahte davetiye krizini anlattı.
Oyuncu Şafak Sezer, bir arkadaşının Instagram'daki canlı yayınına katıldı. 'Kolpaçino' serisinin 4'üncü filminin çekileceğini açıklayan Şafak Sezer, daha önce yaşadıkları sahte davetiye krizini de anlattı.
Sezer, "Filmimizin galasını Levent'teki bir alışveriş merkezinde yaptık. O gece için sahte davetiye basmışlar. Kim yaptı, nasıl yaptı bilmiyoruz ama binlerce insan geldi galaya. Biz içeride saklanmak zorunda kaldık. Gece de çıkamadık, orada kaldık" dedi.
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