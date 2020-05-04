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Şafak Sezer'e sahte davetiye şoku

Oyuncu , bir arkadaşının sosyal medyadan yaptığı canlı yayınına konuk oldu. Daha önce Kolpaçino serisinin yeni filmini çekeceklerini açıklayan Sezer, daha önceki galada yaşadıkları sahte davetiye krizini anlattı.

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Giriş Tarihi: 04.05.2020
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ŞAFAK SEZER'E SAHTE DAVETİYE ŞOKU

Oyuncu , bir arkadaşının Instagram'daki canlı yayınına katıldı. 'Kolpaçino' serisinin 4'üncü filminin çekileceğini açıklayan Şafak Sezer, daha önce yaşadıkları sahte davetiye krizini de anlattı.

Sezer, "Filmimizin galasını Levent'teki bir alışveriş merkezinde yaptık. O gece için sahte davetiye basmışlar. Kim yaptı, nasıl yaptı bilmiyoruz ama binlerce insan geldi galaya. Biz içeride saklanmak zorunda kaldık. Gece de çıkamadık, orada kaldık" dedi.

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