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Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna koronavirüse yakalandı

Dünyaca ünlü şarkıcı , hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs antikor testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 03.05.2020
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MADONNA KOVİD-19'A YAKALANDI

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre, 61 yaşındaki şarkıcı, virüsü kendiliğinden atlattı.

Karantina sürecinin başından beri, hesabı üzerinden hayranlarıyla buluşan , "Geçen gün bir test yaptım ve antikora sahip olduğumu öğrendim" dedi.

Ünlü şarkıcı Madonna, hayranlarıyla "Yarın arabayla uzun bir yolculuk yapacağım… Corona virüslü havada nefes alacağım. Umarım güneş parlıyordur" mesajını paylaştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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