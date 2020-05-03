Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna koronavirüse yakalandı
Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs antikor testinin pozitif çıktığını duyurdu.
İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre, 61 yaşındaki şarkıcı, virüsü kendiliğinden atlattı.
Karantina sürecinin başından beri, sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarıyla buluşan Madonna, "Geçen gün bir test yaptım ve antikora sahip olduğumu öğrendim" dedi.
Ünlü şarkıcı Madonna, hayranlarıyla "Yarın arabayla uzun bir yolculuk yapacağım… Corona virüslü havada nefes alacağım. Umarım güneş parlıyordur" mesajını paylaştı.
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