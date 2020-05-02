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Mustafa Sandal ve Emina Jahovic yeniden evleniyor!

2018 yılında 10 yıllık evliliklerini sonlandıran ve , oğullarının isteğiyle karantina sürecini birlikte geçirmeye başladı. Sırp basınının iddiasına göre ne kadar iyi anlaştıklarını gören ikili yeniden evlenmeye karar verdi.

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Giriş Tarihi: 02.05.2020
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YENİDEN EVLENİYORLAR!

10 yıllık evliliklerini 2018'de bitiren ile , oğullarının isteğiyle karantinada aynı evde kalmaya başladı. Sırp basınına göre; dostlukları yeniden aşka dönüşen eski eşler ikinci kez nikah masasına oturacak.

Karantina, bazı aşkları bitirirken bazılarını ise yeniden alevlendirdi… Önceki gün Sırp basınında yer alan iddialar, şok etkisi yarattı. Buna göre 10 yıllık evliliklerini 2018'de bitiren Emina Jahovic ile Mustafa Sandal, oğullarının isteğiyle karantina sürecini aynı evde birlikte geçirmeye başladı.

Eski eşlere yakın bir kaynaktan bilgi aldığını iddia eden Sırp basınına göre; Emina Jahovic ile Mustafa Sandal, bir kez daha çok iyi anlaştıklarını gördü. Eski eşler arasındaki dostluk, iddiaya göre yeniden aşka dönüştü. Sırp basını, Emina Jahovic ile Mustafa Sandal'ın yeniden evlenebileceğini de iddia etti.

BAŞKA AŞK SARMADI

Emina Jahovic, Musti'den sonra aşk yaşadığı Sadettin Saran'la ilişkisini yürütemedi. Sandal'ın da Melis Sütşurup'la aşkı, hüsranla bitti.

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