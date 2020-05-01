Ünlü sunucu Gül Gölge’nin acı kaybı!

Manken ve sunucu Gül Gölge'nin anneannesi hayata gözlerini yumdu. Kötü haberi Instagram hesabından paylaşan Saygı, bir de duygusal mesaj yazdı.

"HOŞÇA KAL CANIM ANNEANNEM"

Anneannesinin bir fotoğrafını paylaşarak kötü haberi veren Gül Gölge, "En sevdiğin, ezanlar okundu şimdi. Biliyordum bu mübarek günlerde gideceğini. Sen hastaneye yattın sonra Ramazan geldi. Dedim ki tamam gidecek. Bu güzel günleri bekledi. Her şey istediğin gibi oldu bak. Çekmeden çektirmeden gideyim derdin hep. Seni hayatımda bir kez hastaneye götürdüm onda da çıkaramadım. Çocukluğum, dert ortağım, dua edenim hoşça kal. Hoşça kal canım ananem. Hoşça kal hep gülen yüzünle Gülümser kal" notunu düştü.

ÜNLÜ İSİMLER TAZİYE YORUMU YAPTI

Gül Gölge'nin paylaşımını gören Burcu Kara, Celil Nalçakan, Pınar Altuğ Atacan, Cengiz Abazoğlu, Ercan Saarçi, Ayşe Arman, Ayşe Özyılmazel ve Fulden Uras gibi ünlü isimler baş sağlığı yorumu yaptı.

