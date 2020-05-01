01 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Şili’de Hercai rüzgarı! Reytingleri alt üst etti

Şili’de Hercai rüzgarı! Reytingleri alt üst etti

Başrollerini ve ’nün paylaştığı , Türkiye’nin ardından ’da da reytingleri alt üst etti. Yayınlandığı her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, Latin Amerika ülkesi 'deki kanalında 27 Nisan Pazartesi yayınlanan bölümüyle tüm kanalları geride bırakıp slot birincisi oldu.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.05.2020
ABONE OL
O ÜLKEDE HERCAİ RÜZGARI! REYTİNGLERİ ALT ÜST ETTİ

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren ekranın en çok izlenen dizilerinden olan başarısıyla yurt dışında da adından söz ettirmeye devam ediyor.
'li izleyicilerle, Pazartesi'den Perşembe'ye Prime Time'da buluşan Hercai, Şili, Kanalı'nda 27 Nisan Pazartesi yayınlanan bölümüyle tüm kanalları geride bırakarak yayınlandığı saat diliminde birinci oldu.

RAKİPLERİNE FARK ATTI

Ortalamada 11 puan reyting alan Hercai, anlık reytinglerde de 13 puana kadar yükselerek aynı zaman diliminde yer alan üç rakip kanalını da geride bırakmayı başardı.

Yapımcılığını Mia Yapım'ın üstlendiği Hercai'nin başrollerini , , Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Duygu Yetiş paylaşıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA