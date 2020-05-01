Şili’de Hercai rüzgarı! Reytingleri alt üst etti

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren ekranın en çok izlenen dizilerinden olan Hercai başarısıyla yurt dışında da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Şili'li izleyicilerle, Pazartesi'den Perşembe'ye Prime Time'da buluşan Hercai, Şili, TVN Kanalı'nda 27 Nisan Pazartesi yayınlanan bölümüyle tüm kanalları geride bırakarak yayınlandığı saat diliminde birinci oldu.

RAKİPLERİNE FARK ATTI

Ortalamada 11 puan reyting alan Hercai, anlık reytinglerde de 13 puana kadar yükselerek aynı zaman diliminde yer alan üç rakip kanalını da geride bırakmayı başardı.

Yapımcılığını Mia Yapım'ın üstlendiği Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Duygu Yetiş paylaşıyor.

