Sinan Akçıl: Burcu'ya baktıkça ilham geliyor

2018 yılında evlenen Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı 9 ay sonra boşanmış ama ayrı kalamayıp yeniden barışmışlardı. Şu sıralar karantinada olan çiftten Sinan Akçıl karantina sürecinde 6 aşk şarkısı yazmış.

Sinan Akçıl "1.5 aylık karantina sürecinde 6 aşk şarkısı yaptım. Hepsi de eşim Burcu Kıratlı'ya ithafen yazıldı. İyi ki bu süreci onunla geçiriyorum. Burcu'ya baktıkça ilham geliyor. Karantina uzarsa 5 şarkı daha gelir" dedi.