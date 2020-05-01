Sinan Akçıl: Burcu'ya baktıkça ilham geliyor
2018 yılında evlenip boşanan ancak ayrı kalamayıp yeniden barışan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı karantina sürecini de birlikte geçirmeye başladı. Bu süreçte 6 aşk şarkısı yaptığını söyleyen Sinan Akçıl, Kıratlı'ya baktıkça ilham aldığını söyledi.
2018 yılında evlenen Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı 9 ay sonra boşanmış ama ayrı kalamayıp yeniden barışmışlardı. Şu sıralar karantinada olan çiftten Sinan Akçıl karantina sürecinde 6 aşk şarkısı yazmış.
Sinan Akçıl "1.5 aylık karantina sürecinde 6 aşk şarkısı yaptım. Hepsi de eşim Burcu Kıratlı'ya ithafen yazıldı. İyi ki bu süreci onunla geçiriyorum. Burcu'ya baktıkça ilham geliyor. Karantina uzarsa 5 şarkı daha gelir" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Sümer Ezgü'den sosyal medyaya damga vuran görüntüler!
- Eda Ece’nin talebine Bakanlıktan jet yanıt
- Esra Erol'da 30 Nisan Perşembe tek parça izle
- Şok suçlama: Aylin coşkun mallarıma çöktü
- Aleyna Tilki’den 'Küçük Onur' benzetmesine yanıt geldi
- Meghan Markle Prenses Diana’nın avukatıyla anlaştı
- Meryem Uzerli'den şaşırtan açıklama
- Bebeğin cinsiyeti belli oldu
- O ülkede Hercai rüzgarı! Reytingleri alt üst etti
- Hilal Altınbilek estetiksiz haliyle şok etti
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Anneler Günü bu pazar mı? 2020 Anneler Günün ne zaman, hangi gün? Anneler Günü hediyesi ne alınabilir?
- Dolar bugün ne kadar? 1 Mayıs euro ve dolar kaç TL oldu? Güncel döviz kurları alış-satış fiyatı
- Altın fiyatları son dakika! 1 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Anlık altın fiyatları...
- 1 Mayıs İşçi Bayramı nedir? 1 Mayıs ne zaman resmi tatil oldu? İşte 1 Mayıs'ın tarihçesi...
- Cuma mesajları resimli 2020: Ramazan'a özel en yeni cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar
- Son dakika: İstanbul ilçe ilçe korovirüs risk haritası yayınlandı! İstanbul'da corona virüsü yoğunluk durumu nasıl?
- Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda dışarı çıkma yasağı olacak mı?
- Koronavirüs ile mücadelede örnek ülke 75 gün içinde vaka sayısını sıfırladı | İşte 30 Nisan Perşembe vaka sayıları
- 1000 TL pandemi parası ne zaman yatar? 3. faz 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır?
- Halkbank 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? Temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?
- 1 Mayıs'ta bankalar açık mı? 1 Mayıs'ta EFT havale yapılır mı? 1 Mayıs Cuma yarın bankalar çalışacak mı?
- Son dakika: Kasım celbi ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?