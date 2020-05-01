Şarkıcı Aylin Coşkun hakkında şok suçlama: Mallarıma çöktü
İşadamı Tevfik Cantemur’dan şarkıcı Aylin Coşkun hakkında şoke eden bir suçlama geldi. Coşkun’u mallarını yağmalamakla suçlayan Cantemur, savcılığa başvurarak “Tehditle lüks aracımı ve evimi aldı” dedi.
İç giyim firması sahibi Tevfik Cantemur, şarkıcı Aylin Coşkun'u savcılığa şikayet etti. İş adamı, "Aylin Coşkun bana ulaştı, şarkıcı olduğu için sponsor arıyordu, yardım istedi. 2018'de klip çekimi için borç verdim. Ardından çek ve senet verdim. Coşkun, borcunu ödemeyi reddedip çocuklarımı kaçırmakla tehdit etti" diye konuştu.
YARDIM EDİN BANA
Cantemur, suçlamalarına şöyle devam etti: "Coşkun, adamlarıyla beni tehdit etti. Zorla adıma kayıtlı Acarkent'teki üç milyon değerindeki evimi aldı. Ben bu sebeple intihara kalkıştım. Benden sürekli para almaya devam ediyor. Yine kurtulamadım, yardım edin." Savcılık soruşturma başlattı.
İŞTE TEVFİK CANTEMUR'UN SUÇLAMALARI
* Benden sürekli para istiyor. Evim, lüks cipim gitti.
* Bugüne kadar yaklaşık 4 milyon 620 bin dolar para verdim.
* Verdiğim çek ve senetleri iade etmediği gibi senetlerin alacaklısı olduğunu ileri sürerek bana 4 milyon liraya yakın icra takibi başlattı.
"BORCUMU ÖDEYEMEDİ ALACAĞIMI ALDIM"
Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan şarkıcı Aylin Coşkun, "Tevfik Cantemur, sahibi olduğu şirkete ortak olmamı istedi. Bunun için 17 milyon 500 bin dolar para verdim. Şirkete ortak oldum. Sonra borcunu ödeyemedi ve ben de alacağımı gayrimenkulle araç üzerinden sağlamaya çalıştım" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Aleyna Tilki’den 'Küçük Onur' benzetmesine yanıt geldi
- Sümer Ezgü'den sosyal medyaya damga vuran görüntüler!
- Meghan Markle Prenses Diana’nın avukatıyla anlaştı
- Eda Ece’nin talebine Bakanlıktan jet yanıt
- O ülkede Hercai rüzgarı! Reytingleri alt üst etti
- Sinan Akçıl: Baktıkça ilham geliyor
- Esra Erol'da 30 Nisan Perşembe tek parça izle
- Bebeğin cinsiyeti belli oldu
- Meryem Uzerli'den şaşırtan açıklama
- Hilal Altınbilek estetiksiz haliyle şok etti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Anneler Günü bu pazar mı? 2020 Anneler Günün ne zaman, hangi gün? Anneler Günü hediyesi ne alınabilir?
- Dolar bugün ne kadar? 1 Mayıs euro ve dolar kaç TL oldu? Güncel döviz kurları alış-satış fiyatı
- Altın fiyatları son dakika! 1 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Anlık altın fiyatları...
- 1 Mayıs İşçi Bayramı nedir? 1 Mayıs ne zaman resmi tatil oldu? İşte 1 Mayıs'ın tarihçesi...
- Cuma mesajları resimli 2020: Ramazan'a özel en yeni cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar
- Son dakika: İstanbul ilçe ilçe korovirüs risk haritası yayınlandı! İstanbul'da corona virüsü yoğunluk durumu nasıl?
- Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda dışarı çıkma yasağı olacak mı?
- Koronavirüs ile mücadelede örnek ülke 75 gün içinde vaka sayısını sıfırladı | İşte 30 Nisan Perşembe vaka sayıları
- 1000 TL pandemi parası ne zaman yatar? 3. faz 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır?
- Halkbank 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? Temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?
- 1 Mayıs'ta bankalar açık mı? 1 Mayıs'ta EFT havale yapılır mı? 1 Mayıs Cuma yarın bankalar çalışacak mı?
- Son dakika: Kasım celbi ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?