Şarkıcı Aylin Coşkun hakkında şok suçlama: Mallarıma çöktü

İç giyim firması sahibi Tevfik Cantemur, şarkıcı Aylin Coşkun'u savcılığa şikayet etti. İş adamı, "Aylin Coşkun bana ulaştı, şarkıcı olduğu için sponsor arıyordu, yardım istedi. 2018'de klip çekimi için borç verdim. Ardından çek ve senet verdim. Coşkun, borcunu ödemeyi reddedip çocuklarımı kaçırmakla tehdit etti" diye konuştu.

YARDIM EDİN BANA

Cantemur, suçlamalarına şöyle devam etti: "Coşkun, adamlarıyla beni tehdit etti. Zorla adıma kayıtlı Acarkent'teki üç milyon değerindeki evimi aldı. Ben bu sebeple intihara kalkıştım. Benden sürekli para almaya devam ediyor. Yine kurtulamadım, yardım edin." Savcılık soruşturma başlattı.

İŞTE TEVFİK CANTEMUR'UN SUÇLAMALARI

* Benden sürekli para istiyor. Evim, lüks cipim gitti.

* Bugüne kadar yaklaşık 4 milyon 620 bin dolar para verdim.

* Verdiğim çek ve senetleri iade etmediği gibi senetlerin alacaklısı olduğunu ileri sürerek bana 4 milyon liraya yakın icra takibi başlattı.

"BORCUMU ÖDEYEMEDİ ALACAĞIMI ALDIM"

Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan şarkıcı Aylin Coşkun, "Tevfik Cantemur, sahibi olduğu şirkete ortak olmamı istedi. Bunun için 17 milyon 500 bin dolar para verdim. Şirkete ortak oldum. Sonra borcunu ödeyemedi ve ben de alacağımı gayrimenkulle araç üzerinden sağlamaya çalıştım" dedi.