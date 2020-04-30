Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit paylaştı sosyal medya yıkıldı!
Kuruluş Osman dizisiyle gönülleri fetheden ünlü oyuncu Burak Özçivit sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden birisi. Burak Özçivit'in özel hayatı da oldukça merak ediliyor. Burak Özçivit oğlu Karan'ın fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. İşte beğeni yorumları kıran o fotoğraf...
Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit oğlu Karan'ın fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
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