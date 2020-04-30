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Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit paylaştı sosyal medya yıkıldı!

dizisiyle gönülleri fetheden ünlü oyuncu sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden birisi. Burak Özçivit'in özel hayatı da oldukça merak ediliyor. Burak Özçivit oğlu Karan'ın fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. İşte beğeni yorumları kıran o fotoğraf...

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Giriş Tarihi: 30.04.2020
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KURULUŞ OSMAN'IN OSMAN BEY'İ BURAK ÖZÇİVİT PAYLAŞTI SOSYAL MEDYA YIKILDI!

Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan oğlu Karan'ın fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

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