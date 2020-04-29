Safiye Soyman iddiayı kaybeden Faik Öztürk’ün saçlarını kazıttı
Coronavirüs nedeniyle evlerinde karantinada olan Safiye Soyman ve Faik Öztürk salgınla birlikte başlayan saç kazıtma modasına uydu. Faik Öztürk, Safiye Soyman'la girdiği iddiayı kaybedince olanlar oldu. Eline usturayı alan Soyman, Öztürk'ün kafasını kazıdı.
Corona virüs salgınıyla birlikte berber ve kuaför salonları kapanınca erkekler arasında saç kazıtma modası başladı. Bu akıma uyan ünlü isimler de oldu. Faik Öztürk ise saçlarını hayat arkadaşı Safiye Soyman'la girdiği iddia sonucu kaybetti.
'SALGIN 1 AYDA BİTER' DEMİŞTİ
Faik Öztürk "Corona virüs salgını 1 ayda biter" yorumunda bulundu, Safiye Soyman'ın yanıtı "İmkanı yok" oldu. Çift bu konuda iddiaya girdi ve kazanan taraf Soyman oldu.
Faik Öztürk'ün saçlarını sıfıra vuran Soyman, "Kafasını cıscıplak yaptım. Şampuanla köpürte köpürte saçlarını sıfıra vurdum." dedi.
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