29 Nisan 2020, Çarşamba
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Safiye Soyman iddiayı kaybeden Faik Öztürk’ün saçlarını kazıttı

Coronavirüs nedeniyle evlerinde karantinada olan ve salgınla birlikte başlayan saç kazıtma modasına uydu. Faik Öztürk, Safiye Soyman'la girdiği iddiayı kaybedince olanlar oldu. Eline usturayı alan Soyman, Öztürk'ün kafasını kazıdı.

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Giriş Tarihi: 29.04.2020
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İDDİAYI KAYBEDİNCE SAÇLARINDAN OLDU!

Corona virüs salgınıyla birlikte berber ve kuaför salonları kapanınca erkekler arasında saç kazıtma modası başladı. Bu akıma uyan ünlü isimler de oldu. ise saçlarını hayat arkadaşı 'la girdiği iddia sonucu kaybetti.

'SALGIN 1 AYDA BİTER' DEMİŞTİ

Faik Öztürk "Corona virüs salgını 1 ayda biter" yorumunda bulundu, Safiye Soyman'ın yanıtı "İmkanı yok" oldu. Çift bu konuda iddiaya girdi ve kazanan taraf Soyman oldu.

Faik Öztürk'ün saçlarını sıfıra vuran Soyman, "Kafasını cıscıplak yaptım. Şampuanla köpürte köpürte saçlarını sıfıra vurdum." dedi.

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