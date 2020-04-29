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Nurgül Yeşilçay'dan takipçilerine karantina tavsiyesi

Corona virüs salgını nedeniyle karantinada olan , evdaki vaktini nasıl geçirdiğine dair paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak kitap okuduğu anları takipçileriyle paylaştı.

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Giriş Tarihi: 29.04.2020
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NURGÜL YEŞİLÇAY'DAN KARANTİNA TAVSİYESİ

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ve karantina günlerine dair birçok paylaşım yapan , takipçilerine kitap önerisinde bulundu. Fransız yazar 'nın 'Therese Raquin' isimli romanını yeniden okumaya başlayan oyuncu, heyecanını takipçileriyle paylaştı.

Hayranlarından da kitap tavsiyeleri isteyen Yeşilçay, şöyle dedi:

"Tanıyanlar bilir, heyecanla bir şey okuyorsam rahat rahat oturup okuyamıyorum. Rahatsız bir yere tünemem gerekiyor. Bu dönemde de yine yeniden Emile Zola'ya düştüm! Aşk,ihtiras,gözyaşı,kirli aşk üçgenlerinin en edebi hali... Siz neler okuyorsunuz?"

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