Ünlü oyuncu Onur Buldu sessiz sedasız evlendi

Güldür Güldür Show'un sempatik oyuncusu Onur Buldu, sevgilisi Duygu Koz ile sessiz sedasız evlendi. Buldu, coronavirüs salgınından dolayı nikahını Etiler'deki evinin bahçesinde yaptı.

AYLAR ÖNCE DUYURMUŞTU

Güldür Güldür Show'un sempatik oyuncusu Onur Buldu, şubat ayında rol aldığı "Bayi Toplantısı" filminin galasında sevgilisi Duygu Koz ile evleneceğini açıklamıştı.

NİKAHI EVİNİN BAHÇESİNDE YAPTI

Ancak ünlü oyuncunun planları suya düştü. TV100'ün haberine göre Onur Buldu, coronavirüs nedeniyle nikahını Etiler'deki evinin bahçesinde yapmak zorunda kaldı. Ünlü oyuncu, İngilizce öğretmenliği yapan sevgilisi Duygu Koz'la virüs salgını nedeniyle nikahlarına hiçbir oyuncu arkadaşını çağırmadı.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Buldu ve Koz'un sosyal medyadan nikah fotoğrafı paylaşmaması da dikkat çekti. Sempatik oyuncu, son olarak "benim büyük günışığım" notuyla paylaştığı fotoğrafla eşine olan aşkını ilan etti.

