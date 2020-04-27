Ünlü oyuncu Onur Buldu sessiz sedasız evlendi
Güldür Güldür Show’un yıldızı Onur Buldu, İngilizce öğretmeni olan sevgilisi Duygu Koz’la sessiz sedasız evlendi. 19 Nisan’da yapmayı planladıkları nikâh törenlerini coronavirüs salgını nedeniyle önceki gün ünlü oyuncunun Etiler’deki evinin bahçesinde yapan çift salgın nedeniyle nikâh törenine oyuncu arkadaşlarını da çağıramadı. Onur Buldu, eşi Duygu Koz’la çekilen karesini Instagram hesabına “Benim büyük gün ışığım” notuyla yükledi.
Güldür Güldür Show'un sempatik oyuncusu Onur Buldu, sevgilisi Duygu Koz ile sessiz sedasız evlendi. Buldu, coronavirüs salgınından dolayı nikahını Etiler'deki evinin bahçesinde yaptı.
AYLAR ÖNCE DUYURMUŞTU
Güldür Güldür Show'un sempatik oyuncusu Onur Buldu, şubat ayında rol aldığı "Bayi Toplantısı" filminin galasında sevgilisi Duygu Koz ile evleneceğini açıklamıştı.
NİKAHI EVİNİN BAHÇESİNDE YAPTI
Ancak ünlü oyuncunun planları suya düştü. TV100'ün haberine göre Onur Buldu, coronavirüs nedeniyle nikahını Etiler'deki evinin bahçesinde yapmak zorunda kaldı. Ünlü oyuncu, İngilizce öğretmenliği yapan sevgilisi Duygu Koz'la virüs salgını nedeniyle nikahlarına hiçbir oyuncu arkadaşını çağırmadı.
PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ
Buldu ve Koz'un sosyal medyadan nikah fotoğrafı paylaşmaması da dikkat çekti. Sempatik oyuncu, son olarak "benim büyük günışığım" notuyla paylaştığı fotoğrafla eşine olan aşkını ilan etti.
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