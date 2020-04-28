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Aamir Khan'dan anlamlı yardım! 1 KG un diye gittiler ama...

Bollywood'un dünyaca ünlü starı , duygulandıran bir yardım kampanyasında bulundu. Hindistanlı yıldız Khan, hiç alışılagelmedik bir biçimde 1 KG un dağıtacağını söyledi, fakat yardımı alanlar un torbasının içine gizlenen 1.375 TL değerindeki 15.000 rupiyle karşılaştı.

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Giriş Tarihi: 28.04.2020
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AAMİR KHAN'DAN ANLAMLI YARDIM! 1 KG UN DİYE GİTTİLER AMA...

Dünyaca ünlü Bollywood yıldızı ihtiyaç sahiplerine 1 KG un dağıtılacağını duyurdu. Aamir Khan'ın 1 KG un dağıtmasından dolayı yardım kampanyasına yalnızca ihtiyacı olanlar başvurdu.

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