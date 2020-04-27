Nur Yerlitaş hayatını kaybetti
Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl beyin kanseri teşhisi koyulan ve zor günler geçiren Yerlitaş'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Ünü modacı Nur Yerlitaş bugün hayatını kaybetti. 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla geniş bir kitle tarafından tanınan ve sevilen Yerlitaş'a geçtiğimiz yıl beyin kanseri teşhisi konulmuştu. Altı ay arayla iki büyük ameliyat geçiren ünlü modacıya bu süreçte ailesi, yakın arkadaşları Ajda Pekkan ve Bülent Ersoy destek olmuştu.
DURUMU KÖTÜLEŞMİŞTİ
Sağlığı için bir süre medyadan uzak duran ünlü modacının, son zamanlarda kötüleştiği biliniyordu. Yerlitaş'ın, tedavi gördüğü hastanede hayata veda ettiği öğrenildi.
SON PAYLAŞIMINI DÜN YAPTI
Nur Yerlitaş, 19 saat önce bu fotoğrafını paylaşıp " Bakma bana öyle, baktığın yerdeyim ben de kal #evdekal" yazmıştı.
Bu posta, Ajda Pekkan da "Nurcuğum seni çok özledim" diye cevap vermişti.
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