27 Nisan 2020, Pazartesi
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Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer aşkını karantina bitirdi!

ile basketbolcu 'in aşkını koronavirüs karantinası bitirdi. Uzun süredir birlikte olan ikili Instagram'da takipleşmeyi bırakırken Eda Eca birlikte olan fotoğraflarını da sildi.

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Giriş Tarihi: 27.04.2020
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KARANTİNA AŞKLARINI BİTİRDİ

Yaklaşık bir yılı aşkın süredir birlikte olan ile basketbolcu 'e karantina yaramadı. Salgın başladığından beri ayrı evlerde izolasyonda olan genç çift, önceki gün Instagram'da takipleşmeyi bıraktı.

Güzel oyuncu, sevgilisiyle çekilmiş romantik pozlarını da profilinden silip geriye tek bir fotoğraf bıraktı. Eda Ece, hayranlarından gelen "Aşk bitti mi?" soruları karşısında da sessiz kaldı.

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