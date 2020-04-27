Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer aşkını karantina bitirdi!

Yaklaşık bir yılı aşkın süredir birlikte olan Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer'e karantina yaramadı. Salgın başladığından beri ayrı evlerde izolasyonda olan genç çift, önceki gün Instagram'da takipleşmeyi bıraktı.

Güzel oyuncu, sevgilisiyle çekilmiş romantik pozlarını da profilinden silip geriye tek bir fotoğraf bıraktı. Eda Ece, hayranlarından gelen "Aşk bitti mi?" soruları karşısında da sessiz kaldı.