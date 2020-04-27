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Acun Ilıcalı 20 bin aileye erzak kolisi bağışladı

Survivor çekimleri için gittiği 'nde koronavirüs salgını nedeniyle izole bir hayat yaşayan , nedeniyle 20 bin aileye erzak kolisi yardımında bulunacağını açıkladı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.04.2020
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20 BİN AİLEYE KOLİ BAĞIŞLADI

Salgın nedeniyle 'nde izole bir hayat yaşayan , nedeniyle 20 bin aileye erzak kolisi bağışlayacağını açıkladı.

"DAYANIŞMANIN PARÇASI OLMAK İSTEDİK"

'Survivor' yarışmasında duyuru yapan Ilıcalı, "Bu dayanışmanın parçası olmak istedik. Ülkemizde salgın nedeniyle başlatılan 'Biz Bize Yeteriz 'm' kampanyasıyla, zorda olan vatandaşlarımıza yardım ediliyor" dedi.

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