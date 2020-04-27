Acun Ilıcalı 20 bin aileye erzak kolisi bağışladı
Survivor çekimleri için gittiği Dominik Cumhuriyeti'nde koronavirüs salgını nedeniyle izole bir hayat yaşayan Acun Ilıcalı, Ramazan ayı nedeniyle 20 bin aileye erzak kolisi yardımında bulunacağını açıkladı.
Salgın nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde izole bir hayat yaşayan Acun Ilıcalı, Ramazan ayı nedeniyle 20 bin aileye erzak kolisi bağışlayacağını açıkladı.
"DAYANIŞMANIN PARÇASI OLMAK İSTEDİK"
'Survivor' yarışmasında duyuru yapan Ilıcalı, "Bu dayanışmanın parçası olmak istedik. Ülkemizde salgın nedeniyle başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasıyla, zorda olan vatandaşlarımıza yardım ediliyor" dedi.
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