ABD'nin içler acısı halini ünlü oyuncu Tolga Karel anlattı: 12 ceset taşıdım
Ünlü oyuncu Tolga Karel ABD'nin koronavirüsle mücadeledeki içler acısı halini gözler önüne serdi. Amerikalı Sarah Scott ile evlenen ve TIR şoförlüğü yapan ünlü oyuncu Tolga Karel, ABD’deki koronavirüs sürecinde yaşadığı zorlu günleri anlattı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de bilanço ağırlaşıyor. 2017 yılında oyunculuğu bırakarak ABD'ye yerleşen ve TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel salgına ilişkin yaşadıklarını anlattı. Karel yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz ay böbreklerimi üşüttüm. Bir hastaneye gittim, röntgen çeksinler diye… Benden 3.500 dolar istediler. Yani 25 bin TL. Ben de dedim ki "Röntgen çekin, böbreğim de sizde kalsın, ödeşelim. Ölürüm de ben size bu parayı vermem"
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