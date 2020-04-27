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ABD'nin içler acısı halini ünlü oyuncu Tolga Karel anlattı: 12 ceset taşıdım

Ünlü oyuncu 'nin koronavirüsle mücadeledeki içler acısı halini gözler önüne serdi. Amerikalı Sarah Scott ile evlenen ve TIR şoförlüğü yapan ünlü oyuncu Tolga Karel, ABD’deki koronavirüs sürecinde yaşadığı zorlu günleri anlattı.

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Giriş Tarihi: 27.04.2020
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ABD'NİN İÇLER ACISI HALİNİ ÜNLÜ OYUNCU TOLGA KAREL ANLATTI: 12 CESET TAŞIDIM

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen 'de bilanço ağırlaşıyor. 2017 yılında oyunculuğu bırakarak ABD'ye yerleşen ve TIR şoförlüğü yapan salgına ilişkin yaşadıklarını anlattı. Karel yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz ay böbreklerimi üşüttüm. Bir hastaneye gittim, röntgen çeksinler diye… Benden 3.500 dolar istediler. Yani 25 bin TL. Ben de dedim ki "Röntgen çekin, böbreğim de sizde kalsın, ödeşelim. Ölürüm de ben size bu parayı vermem"

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