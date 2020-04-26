26 Nisan 2020, Pazar
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Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi plazma bağışında bulunacak

Eşi ile yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve iyileşen Amerikalı ünlü oyuncu , plazma bağışında bulunacaklarını açıkladı. Esprili kişiliğiyle tanınan 63 yaşındaki aktör, yeni tip koronavirüse karşı kendi kanından bir aşı geliştirilmesi halinde buna "Hank-ccine" adının verilmesini isteyeceğini belirtti.

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Giriş Tarihi: 26.04.2020
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ve çifti, Kovid-19 aşısı geliştirme çabalarına yardımcı olmak için kan ve plazma bağışında bulunmak için gönüllü oldu.

Hanks, bir podcast için yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele konusunda ne yapabileceklerini düşünürken plazma bağışının akıllarına yattığını söyledi.

Esprili kişiliğiyle tanınan 63 yaşındaki aktör, yeni tip koronavirüse karşı kendi kanından bir aşı geliştirilmesi halinde buna "Hank-ccine" adının verilmesini isteyeceğini belirtti.

Hanks ve eşi Wilson, 12 Mart'ta Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

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