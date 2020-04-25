Bensu Soral'dan miniklere masallar
Bensu Soral gönüllü elçisi SosyalBen Vakfı'nın sosyal medya hesabından miniklere masal okudu. 'Uykudan Önce Buluşalım' serisi kapsamında masal okuyan Soral, küçük çocuklar için 'Parmak Çocuk' masaslını okudu.
Bensu Soral, gönüllü elçisi olduğu SosyalBen Vakfı'nın Instagram hesabından, miniklere 'Uykudan Önce Buluşalım' serisi kapsamında, 'Parmak Çocuk' masalını seslendirdi.
#HayaldenGerçeğe söylemiyle çocuklara rol model olan oyuncuya takipçileri, "Bunları sürekli yapman lazım" mesajını gönderdi.
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