25 Nisan 2020, Cumartesi
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Bensu Soral'dan miniklere masallar

gönüllü elçisi Vakfı'nın sosyal medya hesabından miniklere masal okudu. '' serisi kapsamında masal okuyan Soral, küçük çocuklar için '' masaslını okudu.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.04.2020
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BENSU SORAL'DAN MİNİKLERE MASALLAR

, gönüllü elçisi olduğu Vakfı'nın Instagram hesabından, miniklere '' serisi kapsamında, '' masalını seslendirdi.

#HayaldenGerçeğe söylemiyle çocuklara rol model olan oyuncuya takipçileri, "Bunları sürekli yapman lazım" mesajını gönderdi.

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