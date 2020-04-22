22 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Ünlü şef Danilo Zanna'nın babası Armando Zanna hayatını kaybetti

Ünlü şef Danilo Zanna'nın babası Armando Zanna hayatını kaybetti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.04.2020
ABONE OL
ÜNLÜ ŞEF DANİLO ZANNA'NIN ACI KAYBI!

programıyla geniş bir ayran kitlesine ulaşan ünlü şef 'nın İtalya’da yaşayan babası hayatını kaybetti. Uzun zamandır 'de yaşayan Zanna acı haberi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Zanna paylaşımında 'Kalbim çok acı çekiyor' dedi.

programıyla geniş bir ayran kitlesine ulaşan ünlü şef ve uzun zamandır 'de yaşayan İtalyan şef 'nın babası hayatını kaybetti.

Acısını sosyal hesabından yaptığı paylaşımla duyuran ünlü şef duygularını şu sözlerle dile getirdi;

Kalbim çok acı çekiyor, maalesef babam Armando'yu dün gece kaybettik. Bana bir erkeğin değerlerini öğreten ve bana yaşama saygı duymayı ve sevmeyi öğreten bir adam babam. Şimdi dinlenecek ve kalbimizde yaşayacak.

Babasının vefat haberiyle sarsılan ünlü şefe dostları destek oldu. Zanna'nın sevenleri 'baş sağlığında' bulundu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA