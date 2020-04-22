Ünlü şef Danilo Zanna'nın babası Armando Zanna hayatını kaybetti
MasterChef programıyla geniş bir ayran kitlesine ulaşan ünlü şef Danilo Zanna'nın İtalya’da yaşayan babası Armando Zanna hayatını kaybetti. Uzun zamandır Türkiye'de yaşayan Zanna acı haberi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Zanna paylaşımında 'Kalbim çok acı çekiyor' dedi.
MasterChef programıyla geniş bir ayran kitlesine ulaşan ünlü şef ve uzun zamandır Türkiye'de yaşayan İtalyan şef Danilo Zanna'nın babası Armando Zanna hayatını kaybetti.
Acısını sosyal hesabından yaptığı paylaşımla duyuran ünlü şef duygularını şu sözlerle dile getirdi;
Kalbim çok acı çekiyor, maalesef babam Armando'yu dün gece kaybettik. Bana bir erkeğin değerlerini öğreten ve bana yaşama saygı duymayı ve sevmeyi öğreten bir adam babam. Şimdi dinlenecek ve kalbimizde yaşayacak.
Babasının vefat haberiyle sarsılan ünlü şefe dostları destek oldu. Zanna'nın sevenleri 'baş sağlığında' bulundu.
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