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Hayranlarından Bergüzar Korel'i duygulandıran hareket! Oğlu adına Afrika’da...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.04.2020
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HAYRANLARINDAN DUYGULANDIRAN HAREKET! OĞLU ADINA AFRİKA’DA...

, Mart’ta doğan ikinci bebeği adına hayranları tarafından ’da açılan su kuyusunu görünce duygulandı. Güzel oyuncu, ‘Han’ın doğumu; bir köye su, sağlık, umut olmuş’ diyerek sevenlerine teşekkür etti.

Oyuncu çift ve 'in oğulları Han, Mart ayında dünyaya gelmişti. Çiftin hayranları da minik Han adına açtırdıkları su kuyusu ile ihtiyaç sahiplerine umut oldu.

Kuyuda su içen Afrikalı miniklerin fotoğraflarını ilk kez paylaşan Korel, şöyle dedi:

"Can Han'ım; 40 günlük olduğunda virüsten ve yeni yaşam biçimimizden sebep büyüklerimizin yaptığı hiçbir ritüeli yapamadık. Kendimizce tek başımıza dualarla uçurduk 40'ını senin… Ama bak; dünyanın bir ucunda açılan bu çeşmenin önünde adına dualar okunmuş."

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