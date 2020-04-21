Atv'nin unutulmaz dizisi Aşk ve Mavi Meksika'da rekor kırdı! Dizinin başrolü Emrah hayranlarına jest yaptı

Başrolünde Emrah ve Burcu Kıratlı'nın rol aldığı Atv'nin unutulmaz dizisi 'Aşk ve Mavi' Meksika'da gösterilmeye başlandı. Başarılı sanatçı, kendilerine tebrik mesajları atan Meksikalı hayranlarına İspanyolca olarak teşekkür etti.

Dizileriyle sadece ülkemiz değil Avrupa'dan Latin Amerika'ya kadar birçok yerde reyting rekorları kıran atv, farkını yine gösterdi. Emrah'ın başrolünde yer aldığı 'Aşk ve Mavi' dizisi, geçtiğimiz yazdan itibaren Meksika'da gösterilmeye başlanmıştı. Diziyi çok seven Meksikalı hayranlarının mesaj yağmuruna tuttuğu sanatçı, dün onlara bir jest yaptı.

Emrah, Instagram'dan İspanyolca olarak şu videolu mesajı paylaştı: "Meksika'daki tüm sevgili arkadaşlarım, gönderdiğiniz mesajları okuyorum. Çok teşekkür ederim. Mesaj yollamaya devam edin, ben de sizi çok seviyorum."

Emrah'ın başrolünü Burcu Kıratlı ile paylaştığı ve Kapadokya'da çekilen 'Aşk ve Mavi', Meksika'da da reyting rekorları kırıyor.