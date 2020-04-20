Burcu Esmersoy’dan 10 kadına yardım eli! Kapı kapı gezip koli dağıttı

Burcu Esmersoy, hayat mücadelesini tek başına sürdüren yardıma muhtaç 10 kadına yardım eli uzattı. ‘Ev Hayat Dolu’ kampanyasının iyilik elçisi olan Esmersoy, hazırladığı ramazan paketlerini kapı kapı gezerek dağıttı.

Burcu Esmersoy, şiddet mağduru olan ve hayat mücadelelerine tek başına devam eden 10 kadına yardım eli uzattı.

KAPI KAPI GEZEREK DAĞITTI

Ünlü sunucu gönüllü iyilik elçisi olduğu "Ev hayat dolu" adlı yardım kampanyası dahilinde 10 koli ramazan paketi hazırladı. Esmersoy hazırladığı erzak paketlerini de 10 kadının evine giderek bizzat kendisi verdi.

Esmersoy, yardıma muhtaç, şiddete uğrayan, eşleri cezaevinde olan ve yalnız yaşayan kadınlara erzak yardımında bulundu.

