20 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Burcu Esmersoy’dan 10 kadına yardım eli! Kapı kapı gezip koli dağıttı

Burcu Esmersoy’dan 10 kadına yardım eli! Kapı kapı gezip koli dağıttı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.04.2020
ABONE OL
BURCU ESMERSOY’DAN YARDIM ELİ! KAPI KAPI GEZİP KOLİ DAĞITTI

, hayat mücadelesini tek başına sürdüren yardıma muhtaç 10 kadına yardım eli uzattı. ‘Ev Hayat Dolu’ kampanyasının iyilik elçisi olan Esmersoy, hazırladığı ramazan paketlerini kapı kapı gezerek dağıttı.

, şiddet mağduru olan ve hayat mücadelelerine tek başına devam eden 10 kadına yardım eli uzattı.

KAPI KAPI GEZEREK DAĞITTI

Ünlü sunucu gönüllü iyilik elçisi olduğu "Ev hayat dolu" adlı yardım kampanyası dahilinde 10 koli ramazan paketi hazırladı. Esmersoy hazırladığı erzak paketlerini de 10 kadının evine giderek bizzat kendisi verdi.

Esmersoy, yardıma muhtaç, şiddete uğrayan, eşleri cezaevinde olan ve yalnız yaşayan kadınlara erzak yardımında bulundu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA