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Ebru Şallı’nın eski eşi Harun Tan oğlu Pars’ın cenazesinin ardından ateş püskürdü

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Giriş Tarihi: 18.04.2020 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020
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OĞLUNU KAYBEDEN HARUN ATEŞ ATEŞ PÜSKÜRDÜ

ve 2013 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Önceki gün 9 yaşındaki oğlu Pars’ı kaybeden acılı baba Harun Ateş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ateş püskürdü. Cenazede görüntü almak isteyen basın mensuplarına tepki gösteren Tan, "Leşe üşüşen kargalar gibisiniz” dedi.

2013 yılında boşanan ve , geçtiğimiz gün oğulları Pars'ı lenfome hastalığı sebebiyle kaybetti. Pars Tan, dün Kilyos'ta son yolculuğuna uğurlanırken acılı anne Ebru Şallı ve baba Harun Tan, oldukça zor anlar yaşadı.

Son yolculuğuna uğurlanan Pars'ın mezarına kadar gelerek görüntü almak isteyen basın mensuplarına "Leşe üşüşen kargalar gibisin" diyerek öfke kustu.

İşte Harun Tan'ın isyanı:

''İnsanın en acılı gününde bile peşini bırakmıyorsunuz, mezarda acılı annenin, babanın burnunu kamerayı dayamaya çalışıyorsunuz. Tabuttan çıkıp mezara giren bir bebeği çekmenin, göstermenin kime ne faydası olabilir ki ya da acılı anne babanın kardeşlerin gözyaşlarını çekmenin. Kim bu işe dur diyecek artık? Olmaz olsun böyle basın özgürlüğü hatta yerin dibine batsın. Bence yaptığınız şeyden utanın çünkü leşe üşüşen kargalar gibisiniz. Biraz empati. Hiçbir şey eskisi gibi olmasın artık."

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