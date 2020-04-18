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Şeyda Coşkun koronavirüsle mücadeleyi yönetenlere övgüler yağdırdı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.04.2020
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KORONAVİRÜSLE MÜCADELEYİ YÖNETENLERE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Ünlülerin , koronavirüsle mücadele sürecini başarıyla yürüten yetkililere övgüler yağdırdı. Ünlü isim, ‘Onlara duyduğum saygıyla tüm yasaklara kalbimle uyuyorum’ dedi.

Geçtiğimiz gün sağlık çalışanlarına sağlıklı ürünler dağıtarak takdir toplayan , önceki gün Bebek'te görüntülendi.

Yetkililere övgüler yağdıran ünlü , şöyle dedi: "Sokağa çıkma yasağı olduğu gün polisler, çöpümü atarken bile bana yardımcı olmaya çalıştı" dedi ve ekledi:

"Her gün 20-30 kilometre yürüyen bir insan olduğum için beni evde tutmak çok zordur ama onların sevgisi ve saygısıyla yasaklara tüm kalbimle uyuyorum." Sağlık çalışanları için çalışmaların devam edeceğini söyleyen Çoşkun, "Her salı bir devlet hastanesine gideceğiz" diyerek de bir kez daha alkış topladı.

Dairesini dezenfekte ettiren Şeyda Çoşkun, önceki gün Bebek'teki evinin önünde siperlikli gözlüğü ve maskesiyle görüntülendi.

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